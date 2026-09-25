ПриватБанк нарахує клієнтам на картки до 100 000 грн: як отримати

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

До 16 листопада 2026 року державна фінустанова "ПриватБанк" проводитиме серед клієнтів унікальний розіграш грошових сертифікатів. Передабачається нарахування до 100 000 грн за здійснення купівлі квитків через онлайн-сервіси банку картками міжнародної платіжної системи Visa.

Про те, за яких умов клієнти можуть отримати сертифікати від банку, розповідають Новини.LIVE.

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Кому ПриватБанк нарахує до 100 000 грн

Згідно з офіційними правилами програми, йдеться про розіграш грошових коштів, які можна буде витратити на відпочинок у горах. Розраховувати на такий бонус від державної фінустанови зможуть клієнти, які мають картки міжнародної платіжної системи Visa у разі придбання квитків через мобільний застосунок чи веббанкінг "Приват24".

"Карпатські мандри з Приват24 та Visa: з 16 вересня 2026 до 16 листопада 2026 року придбайте квитки в Приват24 з картки Visa та отримайте шанс виграти відпочинок у горах! Кожен квиток — це новий шанс на виграш!", — йдеться у повідомленні банку.

У разі дотримання умов програми переможців чекатимуть винагороди у вигляді сертифікатів на подорож до Карпат.

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Очікується, що загалом фінустанова розіграє вісім сертифікатів:

Щомісяця можна отримати сертифікати на 50 000 грн (оберуть чотирьох переможців на кожному етапі);

Суперприз у вигляді сертифіката на 100 000 грн (отримає учасник, який упродовж акції придбає найбільшу кількість квитків).

Як і хто може взяти участь в акції від ПриватБанку

Згідно з умовами програми, взяти участь в акційній програмі від ПриватБанку можуть тільки повнолітні клієнти, у яких вже є ідентифікаційний код та активна картка міжнародної платіжної системи Visa, випущена державним банком.

В акції беруть участь розрахунки карткою Visa квитків на автобус чи потяг по регіонах України.

Щоб стати учасником акції, небхідно:

Зареєструватися на сайті банку. Для цього слід ввести номер телефону; Придбати квиток на автобус/потяг по Україні на загальну суму від 900 грн з картки Visa ПриватБанку в "Приват24" (меню "Транспорт") або на порталі банку; Дочекатися на щомісячний розіграш призів.

Важливі нюанси участі у програмі

У банку пояснили, що переможців оберуть за допомогою ресурсу Random.org з-поміж усіх зареєстрованих учасників, які дотримаються вимог акції на дату здійснення розіграшу.

Наприкінці кожного етапу акції визначать по четверо переможців. Загалом упродовж акції мають намір обрати вісім осіб. Результати усіх розіграшів опублікують на сторінці акції.

У разі отримання перемоги клієнти отримають сповіщення у мобільний застосунок "Приват24".

Зокрема, якщо громадяни не мають картки міжнародної платіжної системи Visa, її можна відкрити у вигляді Digital картки через "Приват24".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 30 листопада у ПриватБанку діє програма надання знижок на елітні сервіси. Зокрема, йдеться про більш дешевшу вартість проживання в готелі "Буковель". Скористатись ними можуть власники двох видів банківських карт Black Edition та World Elite від Mastercard. За правилами акції, для того, щоб отримати такі вигоди, потрібно дотриматися кількох рекомендацій.

Ще Новини.LIVE писали, що до 15 жовтня клієнти ПриватБанку мають змогу отримати кешбек за онлайн-розрахунки. Зокрема, банк може повернути за такі операції до 100% оплати. Максимально кожен клієнт може отримати 5 000 грн. Йдеться про оплату договірних платежів за комунпослуги через застосунок чи вебверсію "Приват24".