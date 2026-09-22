ПриватБанк може надати 200 грн на шопінг: хто і якможе отримати

Оплата карткою банку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році у державній фінустанові "ПриватБанк" для клієнтів доступна можливість регулярно отримувати грошові компенсації за здійснення розрахунків карткою банку офлайн або онлайн в українській мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо". Максимально громадяни зможуть розраховувати на знижки у розмірі до 200 грн щомісяця.



Про те, хто і як може отримати знижки від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

За яких умов ПриватБанк нарахує кешбек до 200 грн

Згідно з акційними правилами, для того, щоб щомісяця отримувати знижки, клієнтам фінустанови рекомендують активувати спеціальні підписки.

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"Активуйте підписку Приват Pro або Спільна Pro та отримуйте щомісячні спеціальні пропозиції від партнера "Сільпо" із загальною вигодою, що перевищує вартість підписки", — йдеться у повідомленні.

Передбачаються такі знижки:

5% знижки на придбання товарів офлайн/онлайн в "Сільпо" в разі оплати картою ПриватБанку. Максимальна знижка становить 200 грн/міс. Круасан із мигдалевим кремом власного виробництва "Сільпо" дозволять смакувати раз на місяць за 1 грн. Кава у бутиках "Сільпо" також дозволить залишити гроші в гаманці. Запропонують за 1 грн, окрім Feeltrd.

Як клієнтам ПриватБанку скористатися пропозиціями

За інформацією пресслужби банку, здійснити активацію вигоди можна в "Приват24". Для цього потрібно:

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відкрити свій профіль;

перейти у кабінет підписки;

натиснути "Активуйте вигоди — Сільпо".

Також у застосунку "Сільпо" потрібно увійти в акаунт "Власний Рахунок" (якщо немає, то потрібно створити). Важливою умовою є зазначення одного й того ж номера телефону у банку та в "Сільпо".

Щоб почати користуватися вигодами від ПриватБанку у вигляді "Кави з круасаном", необхідно:

завітати в будь-який магазин "Сільпо" з власною випічкою та coffee point, взяти каву та мигдалевий круасан;

відсканувати QR-код із застосунку "Сільпо" на касі/самокасі;

розрахуватися карткою ПриватБанку.

Після цього знижка спрацює автоматично. Її можна буде побачити в чеку після оплати. Вартість становитиме 1 грн за кожен товар.

Щоб отримати "Знижки на товари" до 200 грн, потрібно:

вибрати товари (онлайн/офлайн);

відсканувати QR-код із застосунку "Сільпо" на касі перед оплатою. Для онлайн-замовлення потрібно вказати номер телефону, що прив’язаний до акаунта "Власний Рахунок";

розрахуватися карткою ПриватБанку.

Персональна знижка нарахується в автоматичному режимі, однак вона не діє на акційні товари, подарункові сертифікати, тютюнові вироби та аксесуари до них, а також на доставку LOKO та на онлайн-замовлення картою безпосередньо кур’єру.

У банку додали, що відповідна пропозиція оновлюється разом із підпискою, тоді як невикористані пропозиції не переносяться на наступний місяць.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у ПриватБанку можна отримати максимальну суму кешбеку на одного клієнта у 5 000 грн за прості розрахунки через "Приват24". Зокрема, повнолітні клієнти зможуть отримати 100% знижки. Така пропозиція діятиме до 15 жовтня 2026 року.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у ПриватБанку можуть обмежувати рахунки клієнтів, зокрема, кошти нерезидентів, у рамках дії фінансового моніторингу. Відомо, в яких впадках загрожує блокування та які вимагають документи для зняття. У разі першої перевірки розблокувати рахунок можуть протягом трьох-п’яти днів.