ПриватБанк нарахує по 150 грн власникам трьох видів карток у жовтні: умови

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у державній фінустанові "ПриватБанк" діятиме програма, що передбачає нарахування по 150 грн власникам трьох видів банківських карток. За дотримання певних умов пропозиції, банк нарахує винагороду у програмі лояльності "Привіт".

Про те, кому ПриватБанк може надати кошти, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може отримати від ПриватБанку 150 грн у жовтні

Йдеться про надання грошової винагороди за рекомендацію деяких банківських продуктів ПриватБанку, якими користуються самі клієнти. Йдеться про такі види карток:

Картка "Універсальна";

Універсальна "Gold" (валюта UAH);

Картка "Катка24" (валюта UAH).

У разі здійснення рекомендації цих продуктів через сервіс "Порадь друзям" та успішного оформлення — банк нарахує обом винагороду у програмі лояльності "Привіт".

"У сервісі "Порадь друзям" отримайте та надсилайте друзям своє реферальне посилання, а коли вони оформлять продукти за ним — винагороду буде нараховано вам обом", — йдеться у повідомленні.

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Які умови для нарахування та суми винагород від банку

За інформацією ПриватБанку, громадянам, які порадять оформити кілька видів карток нарахують грошову винагороду за таких умов:

У разі рекомендації карток "Універсальна" чи "Універсальна Gold" (у гривні) другові, який ніколи до цього не мав кредитної картки або в якого нема відкритої карти понад пів року, — надійде 150 грн на "Привіт"; У разі рекомендації картки "Катка24" (у гривні) для друга, який до цього не користувався кредитною карткою або в якого нема відкритої картки більш ніж пів року, — 150 грн на "Привіт".

Тобто загалом фінустанова нарахує за виконання умов 300 грн.

Як здійснити рекомендацію другові продуктів ПриватБанку

Для того, щоб долучитися до дії програми, клієнту необхідно виконати лише чотири кроки. А саме:

Необхідно зайти у меню "Порадь друзям" у застосунку/вебверсії "Приват24";

Вибрати продукт, який треба рекомендувати (наприклад, картку "Універсальна");

Надіслати відповідне посилання другу через будь-який зручний месенджер/соцмережі;

Зачекати на нарахування винагороди: щойно друг оформить картку за посиланням, одразу кошти виплатять обом у програмі лояльності "Привіт" упродовж 24 годин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк поверне клієнтам гроші за здійснення розрахунків через застосунок чи портал "Приват24". За сім платежів клієнти долучаться до розіграшу зі 100% кешбеку. Максимально банк може нарахувати 5 000 грн. Банк визначить за час дії акційної програми 300 переможців.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до середини листопада ПриватБанк має намір розігрувати грошові сертифікати. У разі купівлі з картки платіжної системи Visa квитків через онлайн-послуги фінустанови можна отримати кошти на відпочинок у горах. Максимальна сума, на яку зможуть претендувати клієнти, становить 100 000 грн.