ПриватБанк надасть мільйонному підписнику винагороду: як взяти участь

Перехожі на тлі відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

До 18 жовтня 2026 року у клієнтів "ПриватБанку" є можливість стати ексклюзивним підписником та отримати цінний подарунок. Йдеться про підписки на набір додаткових послуг для картки "Універсальна" та "Картки для виплат", що гарантують знижки від партнерів та вигідніші банківські тарифи.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.

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Хто отримає винагороду від ПриватБанку

Як зазначають у банку, йдеться про акційну програму "Перший мільйон підписок". Протягом всього терміну проведення акції учасник, який стане переможцем, зможе отримати заохочення акції.

Заохоченням є телефон Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB Glacier.

"Вітаємо мільйонного підписника ПриватБанку новеньким Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB Glacier... Назва заохочення акції, зазначення торговельних марок чи логотипів, брендів використовується з метою належної ідентифікації заохочення акції", — пояснили у банку.

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Метою проведення акції є підвищення обізнаності учасників про картки Mastercard від ПриватБанку, продукт "Підписка" та послуги, які надає банк ПриватБанк з міжнародною платіжною системою.

Що таке підписки у ПриватБанку

За інформацією банку, під "підпискою" мається набір додаткових сервісів для активних карток "Універсальна" та "Карток для виплат". Підписка надає нові корисні можливості: від значних знижок партнерів банку до вигідніших тарифів.

До 1 000 гривень за місяць вигоди на одного клієнта завдяки партнерським перевагам. Зокрема:

У "Сільпо" — вигода до 200 гривень за місяць;

Поштові сервіси — кешбек до 100 гривень за місяць;

Цифрові сервіси — кешбек до 200 гривень за місяць;

АЗС WOG — заощадження до 300 гривень за місяць;

"Медичний консьєрж" — п'ять телеконсультацій щомісяця.

Як пояснили у банку, така послуга надасть можливість щодня заощаджувати на повсякденних покупках, пальному та доставці завдяки партнерським перевагам і суттєво поліпшить умови користування за картками.

Як долучитися до акції від ПриватБанку

Ініціатива банку розрахована на повнолітніх клієнтів, які мають ідентифікаційний код. Для того, щоб взяти участь в акційній програмі, клієнти мають зробити кілька кроків у "Приват24" (вебверсія та мобільний застосунок). А саме:

Оформити підписку "Приват", "Приват Pro" або "Спільна Pro";

Зробити це необхідно до 23:59 18 жовтня 2026 року;

Протягом 10 днів з дати оформлення продукту "Підписка" отримати результат розіграшу.

Організатор здійснить визначення переможця на основі бази даних акції учасників, які здійснять оформлення продукту "Підписка". Йдеться про мільйонний порядковий номер серед учасників акції, які виконали умови участі, та здобули право отримати заохочення.

Нюанси акційної програми банку

Акція охоплює всю територію України, за винятком територій, що визнані окупованими на підставі закону № 1207-VII. "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Заохочення може вважатись додатковим доходом, якщо переможець акції є отримувачем державних чи соціальних виплат, житлових чи інших субсидій чи пільг, компенсацій тощо або перебуває на обліку в Державному центрі зайнятості.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні клієнти ПриватБанку зможуть оформити виплати на дітей за урядовою програмою підтримки родин. Цей банк є уповноваженим для відкриття спецрахунків для надходження основних виплат. Тепер можна відкривати єдиний рахунок для надходження цільової фіндопомоги від держави від 7 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що восени у ПриватБанку можуть нарахувати значні виплати. Компенсації стануть можливі у разі онлайн-купівлі квитків на проїзд. Потрібно лише зробити це картками системи Visa. Сума квитка на автобус/поїзд не має перевищувати 900 грн.