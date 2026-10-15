Звільнили під час лікарняного або відпустки: коли роботодавець має виплатити гроші

Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Після звільнення роботодавець має провести з працівником остаточний розрахунок, навіть якщо перед цим людина перебувала у відпустці й не отримувала зарплату. Якщо гроші затримують, працівник може вимагати виплату та, за певних умов, компенсацію за час затримки. Важливо знати строки розрахунку й порядок дій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпраці.

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Коли роботодавець має виплатити гроші після звільнення

Після припинення трудових відносин роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові всі належні суми. Розрахунок має відбутися в день звільнення. Якщо людина цього дня не працювала, гроші повинні виплатити не пізніше наступного дня після того, як вона пред'явить вимогу про розрахунок.

Також роботодавець має письмово повідомити працівника про нараховані та виплачені суми, зазначивши окремо кожен вид виплати. Тому варто перевірити розрахункові документи, щоб зрозуміти, які кошти нарахували та чи все виплатили.

Важливо, що перебування у відпустці перед звільненням саме по собі не позбавляє людину права на належні виплати. Наприклад, якщо працівник тривалий час перебував у відпустці для догляду за дитиною або у відпустці без збереження зарплати, це не означає автоматичної втрати права на остаточний розрахунок.

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Коли можна вимагати компенсацію за затримку виплат

Якщо роботодавець із власної вини не виплатив належні кошти в установлені строки, працівник може вимагати компенсацію. За статтею 117 Кодексу законів про працю України, якщо між сторонами немає спору щодо розміру належних сум, роботодавець має виплатити середній заробіток за період затримки, але не більш як за шість місяців.

Якщо роботодавець не погоджується із сумою боргу, право на таке відшкодування залежить від вирішення спору. Якщо рішення ухвалять на користь працівника повністю або частково, питання компенсації розглядають з урахуванням результату спору.

Держпраці навела приклад жінки, яка після тривалих відпусток припинила трудові відносини з роботодавцем, але не отримала остаточного розрахунку. Коли вона з'ясувала, що їй нараховували дохід, та звернулася по роз'яснення, інспектор праці допоміг врегулювати ситуацію. У результаті роботодавець добровільно виплатив належні кошти.

Що робити, якщо роботодавець не розрахувався

Якщо після звільнення гроші не надійшли, працівникові варто діяти послідовно:

Перевірити нарахування. Попросіть письмову інформацію про всі суми, які мали виплатити під час звільнення. Подати вимогу про розрахунок. Якщо в день звільнення ви не працювали, зафіксуйте звернення до роботодавця, оскільки від нього залежить строк виплати в такій ситуації. Зберегти документи. Наказ про звільнення, розрахункові листки, банківські виписки та листування допоможуть підтвердити обставини спору. Звернутися по допомогу. Якщо роботодавець не реагує або відмовляється виплачувати належні суми, можна звернутися до Держпраці за роз'ясненням і допомогою щодо захисту трудових прав.

Якщо після звільнення працівник не отримав усіх належних грошей, він має право вимагати остаточний розрахунок. За наявності передбачених законом підстав можна також вимагати компенсацію за затримку виплат.

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