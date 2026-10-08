Зарплата та лікарняні у жовтні: чи можна в цей період працювати сумісникам

Лікарка у медкабінеті з планшетом. Фото: Freepik

У 2026 році в Україні громадяни мають законне право працювати за сумісництвом, маючи офіційну роботу за двома і більше місцями одночасно. Водночас, для нарахування заробітної плати та надання листків непрацездатності передбачені окремі правила. Зокрема, декому нараховують 100% середньої заробітної плати.

Про те, які діють норми у жовтні, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які діють правила для лікарняних за сумісництвом у жовтні

Згідно з чинними нормами законодавства, заробітну плату громадянам, які працюють за сумісництвом, нараховують за фактично виконану роботу або пропорційно відпрацьованому часу відповідно до встановленого окладу (тарифної ставки) або за виробітком.

Зокрема, якщо йдеться про умови неповного робочого часу (наприклад, на 0,25 або 0,5 ставки), то зарплату розраховують як частину встановленого окладу.



Відповідно до закону № 4158-IX, зовнішні та внутрішні сумісники мають право на отримання лікарняних і декретних виплат як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Водночас, якщо працівнику оформили листок непрацездатності за основним місцем роботи, то працювати у цей час на іншій роботі не потрібно. Такий працівник має бути звільнений від роботи на весь час тимчасової непрацездатності на обох місцях.

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Надання статусу тимчасової непрацездатності означає стан, коли через об’єктивні причини певний час людина не може виконувати професійні обов’язки, а тому робота за сумісництвом у цей період не відповідатиме суті непрацездатності.

Сформовані електронні лікарняні через портал ПФУ надходять усім роботодавцям, з якими людина перебуває у трудових відносинах.

Чи оплачуються лікарняні за сумісництвом

Згідно з чинними правилами, передбачається надання лікарняних з тимчасової непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за за сумісництвом. Виплати призначені для компенсації втрати доходу через хворобу або інший страховий випадок.

Якщо лікарняні припадають на робочі дні за сумісництвом, то цей час і за другим місцем роботи має оформлюватися як тимчасова непрацездатність. Через це суміснику мають оплачувати лікарняні обидва роботодавці.

Період, вказаний у листку непрацездатності, стосується працівників як фізосіб, а не окремих трудових договорів.

Розмір лікарняних залежить від страхового стажу:

До 3 років стажу — 50% від середньої зарплати;

Від 3 до 5 років стажу — 60% від середньої зарплати;

Від 5 до 8 років стажу — 70% від середньої зарплати;

Більш ніж 8 років стажу — 100% від середньої зарплати.

Зокрема, оплату в розмірі 100% середньої заробітної плати нараховують пільговим категоріям.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що вкінці вересня в Україні запрацював новий закон, що передбачає надбавки посадовцям органів державної влади та місцевого самоврядування. Водночас, мінімальна сума окладу становитиме 8 320 грн, а максимальна — 15 окладів (124 800 грн).