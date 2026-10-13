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Головна Фінанси Зарплати бюджетників у листопаді зростуть: нові суми індексації

Зарплати бюджетників у листопаді зростуть: нові суми індексації

Ua ru
13 жовтня 2026 14:30
Зарплати бюджетників в Україні: чи буде індексація доходів у листопаді
Вчителька у класі. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє для бюджетних працівників здійснювати індексацію заробітної плати, яка може виникати у разі зростання показника інфляції в країні. Відомо, як і кому будуть осучаснювати доходи та які чекають штрафи для порушників відповідних правил у листопаді 2026 року. 

Про те, які діятимуть норми наступного місяця, розповідає видання Новини.LIVE.   

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Оновлені коефіцієнти та суми індексації у листопаді

У жовтні Державна служба статистики оприлюднила показник, від якого залежить індексація зарплати працівників бюджетного сектору у листопаді 2026 року. Йдеться про Індекс споживчих цін за вересень, який становить 102,1%.

Згідно з нормами механізму здійснення індексації доходів бюджетників, затвердженого постановою уряду №1078, від цього індексу залежить осучаснення зарплати. 

За інформацією профільного видання "7eminar", наступного місяця для деяких базових місяців зміниться коефіцієнт та сума індексації, а для деяких — індексацію проведуть вперше.

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Зокрема, для базового місяця січня коефіцієнт індексації зарплати у червні-жовтні дорівнював 4,2%, а сума становила 139,8 грн. Відповідний коефіцієнт у листопаді підвищиться і становитиме 7,6%, а сума індексації зросте до 252,93 грн.

Водночас, якщо базовим місяцем був лютий, то в червні — жовтні коефіцієнт індексації дорівнював 3,1%, а розмір становив 103,2 грн. Наступного місяця показник зросте до 6,5%, а сума індексації — до 216,3 грн.

Також вперше право на індексацію з'явиться для інших місяців. Зокрема, у разі базового місяця березня коефіцієнт становитиме 4,8%, а сума буде на рівні 159,7 грн. Для базового квітня — коефіцієнт дорівнюватиме 3,3%, а розмір індексації становитиме 109,8 грн.

Для інших місяців права на індексацію не настане.

Чи будуть штрафи за відсутність індексації та розміри

Згідно з правилами, за ненарахування роботодавцями індексації загрожуватимуть адміністративні штрафи в розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника щодо якого було здійснене порушення.

Індексація зарплати вважається мінімальною держгарантією в оплаті праці, тому для посадовців передбачене покарання.

Навіть помилки в нарахуванні індексації можуть вважатися порушенням трудового законодавства і штрафи передбачені в розмірі однієї мінімальної зарплати.

Що чекає на індексацію зарплати у 2027 році

У статті 55 проєкту закону про "Держбюджет-2027" передбачається обнулення індексації, тобто суми, які виникнуть станом на грудень 2026 року, у січні 2027 року не нараховуватимуть. Відліком для осучаснення сум знову стане січень, як і цього року.

ІСЦ для індексації обчислюватимуть наростаючим підсумком, починаючи з лютого.

Водночас для розрахункових недержавних компаній відповідне "обнулення" не обов’язково означатиме фактичне зменшення доходів працівників, адже роботодавці можуть самовільно передбачити більш сприятливі умови оплати праці для співробітників.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні за шість місяців зросла середня зарплата в центральних органах влади. Показник додав близько 24%. Водночас 2027 року передбачається підвищення показників для окладів: для суддів, НАЗК, держслужбовців і патронатної служби підвищать з 3 209 до 3 691 грн, а для прокурорів, податківців, митників та низки інших органів — із 2 102 до 2 331 грн. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени в Україні запровадили надбавки для посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування. Водночас, мінімальна сума окладу становить 8 320 грн, а максимальна — 15 окладів (близько 125 000 грн). Також передбачаються премії у 30% та низка доплат.

держбюджет зарплати робота гроші індексація
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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