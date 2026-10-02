Зарплати у жовтні: кого шукають на роботу з доходом від 45 000 грн

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року на ринку праці в Україні середня заробітна плата становить 30 200 грн. Сума за останній рік додала кілька тисяч гривень, зокрема, на початку року показник перебував на рівні 27 500 грн. Водночас, для низки професій роботодавці гарантують значно вищу оплату праці, яка може стартувати з 45 000 грн.

Про те, кому пропонують вищий рівень зарплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кого в Україні шукають на середню зарплату від 45 000 грн

За інформацією порталу з пошуку роботи Work.ua, у 2026 році роботодавці у вакансіях активно підвищували грошову мотивацію працівників. Зокрема, у списку: SEO-спеціалісти, інженери-програмісти, адвокати, шиномонтажники. На деяких спеціалістів спостерігався підвищений попит, а зарплати для цілого списку професій перевищували у середньому 45 000 грн.

У жовтні на таку суму можуть розраховувати SEO-спеціалісти. Цьогоріч їм платять на 29% більше, ніж було у жовтні минулого року, коли такі фахівці могли розраховувати на 35 000 грн. Показник визначили на основі 203 вакансій, розміщених на Work.ua за останні три місяці.

Також зарплату у 45 000 грн пропонують в Україні за вакансіями "Інженер-конструктор". Показник на 20% перевищує минулорічний, коли пропонували таким фахівцям 37 500 грн. За останні два місяці сума зарплати для працівників, які розробляють та проєктують нові технічні вироби, механізми, деталі, прилади чи будівлі, не змінився, а на початок року таким фахівцям платили 40 000 грн.

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Окрім того, до 45 000 грн підвищилась середня оплата праці адвокатів. Це на 29% більше, якщо порівнювати з жовтнем 2025 року. Середню суму зарплати розрахували за наявними 235 вакансіями, розміщеними за три місяці. Минулого року фахівцям, які займаються наданням правової допомоги, платили у середньому 35 000 грн.

Також у переліку професій, у кого за останній рік заробітна плата зросла до понад 45 000 грн:

Аналітики 1C — 45 000 грн (+50%); Електронщики — 45 000 грн (+20%); Дерматологи — 47 500 грн (+12%); Шиномонтажники — 47 500 грн (+36%); Замірники — 47 500 грн (+19%); Монтажники — 47 500 грн (+36%).

Як змінилась середня зарплата в Україні за рік

За даними кадрового порталу, у жовтні 2026 року в Україні середня зарплата за вакансіями становить 30 200 грн. За останній місяць сума додала 200 грн, у серпні виплата дорівнювала 30 000 грн, а на початку січня становила 27 500 грн.

Дані про середню зарплату. Джерело: Work.ua

За останній рік середня оплата праці підвищилася: торік українським працівникам платили 26 300 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за даними іншого кадрового порталу, у списку найпопулярніших професій з-поміж усіх сфер були продавці-консультанти — 8% від загального числа, водії — 4%, бухгалтери — 4%, кухарі/шеф-кухарі — 3% та медперсонал — 3%. Водночас, найбільше на порталі шукають роботу жінки — 60%.

Ще Новини.LIVE писали, що у жовтні цього року мінімальний оклад державного службовця становитиме 8 300 грн, а максимальний посадовий оклад досягатиме майже 125 000 грн. Також передбачаються премії у 30% від окладу, нові доплати за просування міжнародних ініціатив.