Уволили во время больничного или отпуска: когда работодатель обязан выплатить деньги

Мужчина держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

После увольнения работодатель обязан произвести с работником окончательный расчет, даже если до этого человек находился в отпуске и не получал зарплату. Если выплату задерживают, работник может потребовать выплату и, при определенных условиях, компенсацию за время задержки. Важно знать сроки расчета и порядок действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гоструда.

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Когда работодатель должен выплатить деньги после увольнения

После прекращения трудовых отношений работодатель обязан выплатить работнику все причитающиеся суммы. Расчет должен состояться в день увольнения. Если человек в этот день не работал, деньги должны быть выплачены не позднее следующего дня после того, как он предъявит требование о расчете.

Также работодатель должен письменно уведомить работника о начисленных и выплаченных суммах, указав отдельно каждый вид выплаты. Поэтому стоит проверить расчетные документы, чтобы понять, какие средства начислили и все ли выплатили.

Важно, что пребывание в отпуске перед увольнением само по себе не лишает человека права на положенные выплаты. Например, если работник длительное время находился в отпуске по уходу за ребенком или в отпуске без сохранения заработной платы, это не означает автоматической потери права на окончательный расчет.

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Когда можно требовать компенсацию за задержку выплат

Если работодатель по своей вине не выплатил причитающиеся средства в установленные сроки, работник может требовать компенсацию. Согласно статье 117 Кодекса законов о труде Украины, если между сторонами нет спора относительно размера причитающихся сумм, работодатель обязан выплатить средний заработок за период задержки, но не более чем за шесть месяцев.

Если работодатель не согласен с суммой задолженности, право на такую компенсацию зависит от решения спора. Если решение будет принято в пользу работника полностью или частично, вопрос о компенсации рассматривается с учетом результата спора.

Гоструда привела пример женщины, которая после длительных отпусков прекратила трудовые отношения с работодателем, но не получила окончательного расчета. Когда она выяснила, что ей начисляли доход, и обратилась за разъяснениями, инспектор труда помог урегулировать ситуацию. В результате работодатель добровольно выплатил причитающиеся средства.

Что делать, если работодатель не рассчитался

Если после увольнения деньги не поступили, работнику следует действовать последовательно:

Проверить начисления. Попросите предоставить письменную информацию обо всех суммах, которые должны были быть выплачены при увольнении. Подать требование о расчете. Если в день увольнения вы не работали, зафиксируйте обращение к работодателю, поскольку от него зависит срок выплаты в такой ситуации. Сохраните документы. Приказ об увольнении, расчетные листки, банковские выписки и переписка помогут подтвердить обстоятельства спора. Обратиться за помощью. Если работодатель не реагирует или отказывается выплачивать причитающиеся суммы, можно обратиться в Гоструд за разъяснениями и помощью в защите трудовых прав.

Если после увольнения работник не получил всех причитающихся денег, он имеет право требовать окончательного расчета. При наличии предусмотренных законом оснований можно также требовать компенсацию за задержку выплат.

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