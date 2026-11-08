Військовослужбовці йдуть дорогою. Фото: Генштаб/Telegram

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу та інші виплати. Для контрактників і кадрових військових її розмір залежить від вислуги років і причини звільнення. Мобілізованим допомогу розраховують за окремими правилами — за кожний повний місяць служби. Водночас у деяких випадках можна втратити право на виплату.

Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Яку допомогу виплачують контрактникам і кадровим військовим

Для контрактників і кадрових військовослужбовців, крім строковиків та офіцерів за призовом, розмір одноразової грошової допомоги (ОГД) залежить від причини звільнення та тривалості служби. Закон передбачає три варіанти її нарахування.

Для розрахунку використовують місячне грошове забезпечення військового на день звільнення. Бойові доплати та разові винагороди, зокрема додаткова виплата за постановою Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року, до цієї суми не входять.

50% грошового забезпечення за кожен рік служби

Військові можуть отримати допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний рік служби незалежно від вислуги, якщо звільняються:

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за станом здоров'я;

після завершення контракту, укладеного до закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо прослужили за ним щонайменше 24 місяці та не хочуть продовжувати службу;

після продовження контракту на відповідний період, якщо від дати такого продовження прослужили не менше 18 місяців і не бажають залишатися у війську;

після завершення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо не хочуть укладати новий контракт. Це стосується військових, які служили за контрактом, укладеним відповідно до абзацу другого частини третьої статті 23 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

50% за кожен рік служби після 10 років вислуги

Якщо військовий має 10 або більше років вислуги, він може отримати 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний рік служби у разі звільнення з таких причин:

закінчення строку контракту;

досягнення граничного віку перебування на службі;

скорочення штатів або проведення організаційних заходів;

систематичне невиконання командуванням умов контракту, якщо військовий сам бажає звільнитися;

неможливість призначити військового на іншу посаду через пряме підпорядкування близькій особі;

відкликання мандата на здійснення капеланської діяльності;

сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовий не хоче продовжувати службу під час особливого періоду або воєнного стану;

угода сторін, якщо військовий отримав право на пенсію за вислугу років;

інші визначені законом підстави, зокрема передбачені пунктами 1 і 9 частини другої та частиною другою статті 36 Закону "Про розвідку".

25% за кожен рік служби після 10 років вислуги

Допомогу в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний рік служби військові з вислугою від 10 років отримують у разі звільнення:

за власним бажанням у мирний час;

через сімейні обставини або інші поважні причини, визначені постановою Кабміну від 12 червня 2013 року №413, у мирний час.

ОГД для офіцерів, які служать за призовом

Для офіцерів, які проходять військову службу за призовом, передбачена окрема виплата. Вони можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Право на неї виникає у разі звільнення через:

закінчення встановленого строку служби;

стан здоров'я;

сімейні обставини або інші поважні причини, передбачені частиною дванадцятою статті 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу";

настання особливого періоду та небажання продовжувати службу для військовослужбовиць, які мають дітей віком до 18 років;

звільнення з полону;

обрання народним депутатом;

призначення або обрання на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника або дисциплінарного інспектора ВРП;

завершення строку служби за призовом офіцерського складу під час воєнного стану.

Як розраховують допомогу мобілізованим

Для військових, призваних під час мобілізації, а також резервістів, які проходять службу в особливий період, діють окремі правила. Вони визначені постановою Кабміну від 17 вересня 2014 року №460.

Мобілізованим виплачують 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. При цьому загальна сума допомоги не може бути меншою за 25% місячного грошового забезпечення незалежно від тривалості служби.

До розрахунку включають лише повні календарні місяці. Бойові виплати та разові винагороди не враховують.

Гроші військовому виплачують у день звільнення. Якщо до мобілізації він уже служив і отримував одноразову допомогу при звільненні, під час нового розрахунку враховують лише період нинішньої служби.

У яких випадках військовий не отримає допомогу при звільненні

Закон передбачає обставини, за яких військовослужбовець втрачає право на ОГД незалежно від причини звільнення.

До них належать:

звільнення через службову невідповідність;

обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, з покаранням у вигляді позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання чи права обіймати певні посади;

систематичне невиконання військовим умов контракту;

адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією та виконанням державних функцій;

невідповідність за результатами спеціальної перевірки;

застосування обмежень відповідно до Закону "Про очищення влади";

припинення громадянства України та інші передбачені законодавством обставини.

Важливо враховувати й правила повторного звільнення. Якщо військовий звільняється вдруге, допомогу розраховують від дати останнього зарахування на службу. Попередній період не враховується.

Виняток діє для військових, які під час попереднього звільнення не отримали права на ОГД, наприклад через підстави, що позбавляють такої виплати. У цьому випадку при наступному звільненні можуть врахувати весь загальний строк служби.

Якщо на момент звільнення військовий продовжував службу, але обіймав посаду в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві або у закладі вищої освіти, допомогу виплачує саме цей орган, підприємство чи заклад, а не Міністерство оборони.

Які закони регулюють виплати військовим при звільненні

Основні правила виплати одноразової грошової допомоги визначені статтею 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Вона застосовується разом зі статтею 9 Закону України №2262-XII про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Ці норми встановлюють право контрактників і кадрових військових на допомогу в розмірі 50% або 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний рік служби залежно від підстав звільнення та вислуги.

Для мобілізованих діє окреме правило. Його визначає пункт 1 постанови Кабміну №460, відповідно до якого допомогу розраховують у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

Які ще виплати належать військовим при звільненні

Окрім одноразової грошової допомоги, військовослужбовці можуть отримати й інші виплати. Зокрема, йдеться про:

грошове забезпечення за весь період до виключення зі списків особового складу військової частини;

компенсацію за невикористані дні відпустки;

допомогу на оздоровлення, якщо військовий не отримав її протягом поточного року;

компенсацію за неотримане речове майно для контрактників і кадрових військовослужбовців.

Звільнення зі служби не означає, що військова частина може не виплачувати належні кошти. Вона зобов'язана провести повний розрахунок, включаючи грошове забезпечення, компенсації за відпустки та майно.

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