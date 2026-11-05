Український військовий пише на папері. Фото: Генштаб/Telegram

У листопаді 2026 року українські військовослужбовці мають отримати грошове забезпечення за жовтень. Виплати включають основне забезпечення, бойові доплати, премії та інші надбавки. Однак не виключено, що гроші можуть надійти пізніше ніж зазвичай через затримки документів, проблеми з фінансуванням або технічні збої.

Новини.LIVE розповідають, до якого числа захисники мають отримати гроші на картки.

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Коли військовим надійдуть виплати за жовтень

Згідно з інформацією на офіційному сайті Міністерства оборони України, оприлюдненою в Довіднику з питань грошового забезпечення військовослужбовців, гроші за попередній місяць мають виплачувати до 20 числа.

Отже, грошове забезпечення за жовтень 2026 року військові повинні отримати до 20 листопада. Водночас це не означає, що кошти обов'язково надійдуть на банківську картку саме в останній день установленого строку.

Якщо державне фінансування надходить до військової частини із затримкою, її фінансова служба має перерахувати гроші військовослужбовцям протягом трьох днів після отримання коштів.

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Виплати можуть надходити в різні дати. Основне грошове забезпечення зазвичай виплачують до 15 числа, а бойові доплати, премії та інші надбавки часто перераховують після 20 числа.

Чому військовим можуть затримати бойові доплати в листопаді

Затримки грошового забезпечення можливі протягом року, зокрема й у листопаді. Найчастіше такі проблеми виникають на початку року через бюджетні процедури, бюрократичні питання та оновлення фінансових документів.

У січні військові частини переоформлюють особові справи військовослужбовців і готують нові запити на фінансування. Через це нарахування та перерахування грошей іноді затягуються.

Однак затримки можуть виникати й з інших причин. Серед найпоширеніших:

Затримка документів. Військова частина може несвоєчасно передати дані, необхідні для нарахування виплат.

Помилки у фінансових запитах. Якщо документи оформлено неправильно, їх доводиться виправляти. Це може відтермінувати надходження коштів.

Технічні проблеми з платежами. Збої в роботі платіжних систем можуть сповільнити переказ грошей на банківські рахунки військовослужбовців.

Наслідки російських обстрілів. Пошкодження критичної інфраструктури можуть порушувати роботу банків та інших фінансових сервісів.

Якщо бойові доплати або інші виплати не надійшли у звичний строк, військовослужбовцю варто звернутися до фінансової служби своєї військової частини. Там можна з'ясувати причину затримки та уточнити інформацію щодо нарахування коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки отримають у листопаді мобілізовані українці, які проходять БЗВП. Навчання триває приблизно 51 день, і в цей період новобранцям нараховують мінімальну виплату. Після завершення підготовки сума залежить від посади, умов служби та виконуваних завдань.

Також Новини.LIVE писали, що уряд готує зміни у грошовому забезпеченні військовослужбовців. Захисникам планують підвищити виплати з 2027 року. Відповідні правки вже внесли до проєкту держбюджету.