Мобілізовані на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У Києві військовозобов'язаним, яких призвали на службу під час мобілізації або які уклали контракт, виплачують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. На виплату можуть претендувати громадяни, які перебувають або перебували на військовому обліку в районних ТЦК та СП столиці. Для оформлення необхідно подати відповідні документи.

Новини.LIVE розповідають, як киянам отримати одноразову виплату.

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Хто може отримати 50 тисяч гривень допомоги

У Києві громадяни, призвані на військову службу під час мобілізації або прийняті на службу за контрактом, мають право на одноразову адресну матеріальну допомогу. З 1 лютого 2025 року її розмір становить 50 тисяч гривень. Раніше виплата дорівнювала 30 тисячам гривень.

Як пояснюється на сайті Київської міської ради, допомога передбачена для громадян України, які проходять або проходили процедуру призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або вступили на контрактну службу на посади рядового, сержантського, старшинського чи офіцерського складу.

Обов'язкова умова — перебування на військовому обліку в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Києва.

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Як виплачують матеріальну допомогу

Гроші перераховують у безготівковій формі. Отримати їх можна на соціальний або зарплатний рахунок військовослужбовця, а також на рахунок, пов'язаний із муніципальною карткою "Картка киянина".

Щоб отримати 50 тисяч гривень, необхідно звернутися до районного ТЦК та СП у Києві й подати такі документи:

копію ідентифікаційного коду;

копію паспорта громадянина України — першої та другої сторінок, а також сторінки з останнім місцем реєстрації, або копію ID-картки;

довідку чи виписку з банку про відкриття соціального або зарплатного рахунку.

Якщо заявник хоче отримати виплату через довірену особу, додатково потрібно надати інформацію про її рахунок і нотаріально засвідчену довіреність.

Після отримання документів районний ТЦК та СП готує витяг із наказу або довідку, що підтверджує прийняття громадянина на військову службу під час мобілізації чи за контрактом.

Хто відповідальний за оформлення виплат

Відповідальність за достовірність і повноту інформації про призвану особу несе начальник відповідного районного ТЦК та СП Києва.

Процедура оформлення допомоги передбачає участь кількох установ столиці.

Районні ТЦК та СП збирають необхідні документи й готують підтвердження проходження військової служби. Київський міський ТЦК та СП щомісяця узагальнює отримані відомості та передає їх до Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Далі Департамент муніципальної безпеки передає інформацію до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Саме цей департамент здійснює нарахування та виплату одноразової адресної матеріальної допомоги за наявності відповідного фінансування.

Куди звертатися щодо виплати 50 тисяч гривень

Уточнити інформацію про оформлення та нарахування допомоги можна за телефонами Київського міського центру з нарахування та здійснення соціальних виплат Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА:

(044) 408-58-44 — Голосіївський, Оболонський і Подільський райони;

(044) 408-59-66 — Оболонський район.

Також можна звернутися до Департаменту муніципальної безпеки КМДА за телефоном (044) 430-00-31.

Порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги затверджено рішенням Київської міської ради від 29 серпня 2024 року № 1763/9729.

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