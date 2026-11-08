Увольнение со службы: какие выплаты полагаются контрактникам и мобилизованным
Военнослужащие, увольняющиеся со службы, имеют право на единовременное денежное пособие и другие выплаты. Для контрактников и кадровых военных его размер зависит от выслуги лет и причины увольнения. Мобилизованным пособие рассчитывают по отдельным правилам — за каждый полный месяц службы. В то же время в некоторых случаях можно лишиться права на выплату.
Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.
Какое пособие выплачивают контрактникам и кадровым военным
Для контрактников и кадровых военнослужащих, кроме срочников и офицеров по призыву, размер единовременной денежной помощи (ОГД) зависит от причины увольнения и продолжительности службы. Закон предусматривает три варианта ее начисления.
Для расчета используется месячное денежное обеспечение военнослужащего на день увольнения. Боевые доплаты и разовые вознаграждения, в частности дополнительная выплата согласно постановлению Кабмина № 168 от 28 февраля 2022 года, в эту сумму не входят.
50 % денежного обеспечения за каждый год службы
Военнослужащие могут получить пособие в размере 50 % месячного денежного довольствия за каждый полный год службы независимо от выслуги, если увольняются:
- по состоянию здоровья;
- по истечении срока контракта, заключенного до окончания особого периода или объявления демобилизации, если прослужили по нему не менее 24 месяцев и не желают продолжать службу;
- после продления контракта на соответствующий период, если с даты такого продления прослужили не менее 18 месяцев и не желают оставаться в армии;
- после завершения особого периода или объявления демобилизации, если не желают заключать новый контракт. Это касается военнослужащих, которые служили по контракту, заключенному в соответствии с абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона "О воинской обязанности и военной службе".
50 % за каждый год службы после 10 лет выслуги
Если военнослужащий имеет 10 или более лет выслуги, он может получить 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы в случае увольнения по следующим причинам:
- истечение срока контракта;
- достижение предельного возраста пребывания на службе;
- сокращение штатов или проведение организационных мероприятий;
- систематическое невыполнение командованием условий контракта, если военнослужащий сам желает уволиться;
- невозможность назначить военнослужащего на другую должность из-за прямого подчинения близкому лицу;
- отзыв мандата на осуществление капелланской деятельности;
- семейные обстоятельства или иные уважительные причины, если военнослужащий не желает продолжать службу во время особого периода или военного положения;
- соглашение сторон, если военнослужащий получил право на пенсию за выслугу лет;
- другие определенные законом основания, в частности предусмотренные пунктами 1 и 9 части второй и частью второй статьи 36 Закона "О разведке".
25 % за каждый год службы после 10 лет выслуги
Пособие в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы военнослужащие со стажем от 10 лет получают в случае увольнения:
- по собственному желанию в мирное время;
- по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, определенным постановлением Кабмина от 12 июня 2013 года № 413, в мирное время.
ОГД для офицеров, проходящих военную службу по призыву
Для офицеров, проходящих военную службу по призыву, предусмотрена отдельная выплата. Они могут получить единовременное пособие в размере 50 % месячного денежного довольствия.
Право на неё возникает в случае увольнения в связи с:
- окончания установленного срока службы;
- состояния здоровья;
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины, предусмотренные частью двенадцатой статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе";
- наступления особого периода и нежелания продолжать службу для военнослужащих женского пола, имеющих детей в возрасте до 18 лет;
- освобождение из плена;
- избрание народным депутатом;
- назначение или избрание на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя или дисциплинарного инспектора ВСП;
- окончание срока службы по призыву офицерского состава во время военного положения.
Как рассчитывается пособие мобилизованным
Для военных, призванных во время мобилизации, а также резервистов, проходящих службу в особый период, действуют отдельные правила. Они определены постановлением Кабмина от 17 сентября 2014 года № 460.
Мобилизованным выплачивают 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. При этом общая сумма пособия не может быть меньше 25% месячного денежного довольствия независимо от продолжительности службы.
В расчет включаются только полные календарные месяцы. Боевые выплаты и разовые вознаграждения не учитываются.
Деньги военнослужащему выплачивают в день увольнения. Если до мобилизации он уже служил и получал единовременное пособие при увольнении, при новом расчете учитывается только период нынешней службы.
В каких случаях военнослужащий не получит пособие при увольнении
Закон предусматривает обстоятельства, при которых военнослужащий теряет право на ОГД независимо от причины увольнения.
К ним относятся:
- увольнение по причине несоответствия должности;
- обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, с наказанием в виде лишения или ограничения свободы, лишения воинского звания или права занимать определенные должности;
- систематическое неисполнение военнослужащим условий контракта;
- административное правонарушение, связанное с коррупцией и исполнением государственных функций;
- несоответствие по результатам специальной проверки;
- применение ограничений в соответствии с Законом "Об очищении власти";
- лишение гражданства Украины и другие предусмотренные законодательством обстоятельства.
Важно учитывать и правила повторного увольнения. Если военнослужащий увольняется во второй раз, пособие рассчитывается с даты последнего зачисления на службу. Предыдущий период не учитывается.
Исключение действует для военнослужащих, которые во время предыдущего увольнения не получили права на ОГД, например, по основаниям, лишающим такой выплаты. В этом случае при следующем увольнении может быть учтен весь общий срок службы.
Если на момент увольнения военнослужащий продолжал службу, но занимал должность в государственном органе, органе местного самоуправления, на предприятии или в высшем учебном заведении, пособие выплачивает именно этот орган, предприятие или заведение, а не Министерство обороны.
Какие законы регулируют выплаты военнослужащим при увольнении
Основные правила выплаты единовременного денежного пособия определены статьей 15 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она применяется совместно со статьей 9 Закона Украины № 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.
Эти нормы устанавливают право контрактников и кадровых военных на пособие в размере 50% или 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы в зависимости от оснований увольнения и выслуги.
Для мобилизованных действует отдельное правило. Оно определено пунктом 1 постановления Кабмина № 460, согласно которому пособие рассчитывается в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.
Какие еще выплаты полагаются военнослужащим при увольнении
Помимо единовременной денежной помощи, военнослужащие могут получить и другие выплаты. В частности, речь идет о:
- денежном довольствии за весь период до исключения из списков личного состава воинской части;
- компенсации за неиспользованные дни отпуска;
- пособии на оздоровление, если военнослужащий не получил его в течение текущего года;
- компенсации за неполученное имущество для контрактников и кадровых военнослужащих.
Увольнение со службы не означает, что воинская часть может не выплачивать причитающиеся средства. Она обязана произвести полный расчет, включая денежное довольствие, компенсации за отпуска и имущество.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доплаты и надбавки получат военные в ноябре. Суммы выплат зависят от должности, звания, выслуги лет, района службы и характера работы. За отдельные задачи предусмотрены вознаграждения.
Также Новини.LIVE писали, в какие числа военным должны поступать выплаты. Обычно средства перечисляются на карты два раза в месяц. Однако не исключено, что деньги могут поступить позже, чем обычно, по ряду причин.