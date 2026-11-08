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Главная Финансы Увольнение со службы: какие выплаты полагаются контрактникам и мобилизованным

Увольнение со службы: какие выплаты полагаются контрактникам и мобилизованным

Ua ru
8 ноября 2026 07:30
Выплаты военнослужащим при увольнении: сколько получают контрактники и мобилизованные Генштаб/Telegram
Военнослужащие идут по дороге. Фото: Генштаб/Telegram

Военнослужащие, увольняющиеся со службы, имеют право на единовременное денежное пособие и другие выплаты. Для контрактников и кадровых военных его размер зависит от выслуги лет и причины увольнения. Мобилизованным пособие рассчитывают по отдельным правилам — за каждый полный месяц службы. В то же время в некоторых случаях можно лишиться права на выплату. 

Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Какое пособие выплачивают контрактникам и кадровым военным

Для контрактников и кадровых военнослужащих, кроме срочников и офицеров по призыву, размер единовременной денежной помощи (ОГД) зависит от причины увольнения и продолжительности службы. Закон предусматривает три варианта ее начисления.

Для расчета используется месячное денежное обеспечение военнослужащего на день увольнения. Боевые доплаты и разовые вознаграждения, в частности дополнительная выплата согласно постановлению Кабмина № 168 от 28 февраля 2022 года, в эту сумму не входят.

50 % денежного обеспечения за каждый год службы

Военнослужащие могут получить пособие в размере 50 % месячного денежного довольствия за каждый полный год службы независимо от выслуги, если увольняются:

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  • по состоянию здоровья;
  • по истечении срока контракта, заключенного до окончания особого периода или объявления демобилизации, если прослужили по нему не менее 24 месяцев и не желают продолжать службу;
  • после продления контракта на соответствующий период, если с даты такого продления прослужили не менее 18 месяцев и не желают оставаться в армии;
  • после завершения особого периода или объявления демобилизации, если не желают заключать новый контракт. Это касается военнослужащих, которые служили по контракту, заключенному в соответствии с абзацем вторым части третьей статьи 23 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

50 % за каждый год службы после 10 лет выслуги

Если военнослужащий имеет 10 или более лет выслуги, он может получить 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы в случае увольнения по следующим причинам:

  • истечение срока контракта;
  • достижение предельного возраста пребывания на службе;
  • сокращение штатов или проведение организационных мероприятий;
  • систематическое невыполнение командованием условий контракта, если военнослужащий сам желает уволиться;
  • невозможность назначить военнослужащего на другую должность из-за прямого подчинения близкому лицу;
  • отзыв мандата на осуществление капелланской деятельности;
  • семейные обстоятельства или иные уважительные причины, если военнослужащий не желает продолжать службу во время особого периода или военного положения;
  • соглашение сторон, если военнослужащий получил право на пенсию за выслугу лет;
  • другие определенные законом основания, в частности предусмотренные пунктами 1 и 9 части второй и частью второй статьи 36 Закона "О разведке".

25 % за каждый год службы после 10 лет выслуги

Пособие в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы военнослужащие со стажем от 10 лет получают в случае увольнения:

  • по собственному желанию в мирное время;
  • по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, определенным постановлением Кабмина от 12 июня 2013 года № 413, в мирное время.

ОГД для офицеров, проходящих военную службу по призыву

Для офицеров, проходящих военную службу по призыву, предусмотрена отдельная выплата. Они могут получить единовременное пособие в размере 50 % месячного денежного довольствия.

Право на неё возникает в случае увольнения в связи с:

  • окончания установленного срока службы;
  • состояния здоровья;
  • семейные обстоятельства или другие уважительные причины, предусмотренные частью двенадцатой статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе";
  • наступления особого периода и нежелания продолжать службу для военнослужащих женского пола, имеющих детей в возрасте до 18 лет;
  • освобождение из плена;
  • избрание народным депутатом;
  • назначение или избрание на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя или дисциплинарного инспектора ВСП;
  • окончание срока службы по призыву офицерского состава во время военного положения.

Как рассчитывается пособие мобилизованным

Для военных, призванных во время мобилизации, а также резервистов, проходящих службу в особый период, действуют отдельные правила. Они определены постановлением Кабмина от 17 сентября 2014 года № 460.

Мобилизованным выплачивают 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. При этом общая сумма пособия не может быть меньше 25% месячного денежного довольствия независимо от продолжительности службы.

В расчет включаются только полные календарные месяцы. Боевые выплаты и разовые вознаграждения не учитываются.

Деньги военнослужащему выплачивают в день увольнения. Если до мобилизации он уже служил и получал единовременное пособие при увольнении, при новом расчете учитывается только период нынешней службы.

В каких случаях военнослужащий не получит пособие при увольнении

Закон предусматривает обстоятельства, при которых военнослужащий теряет право на ОГД независимо от причины увольнения.

К ним относятся:

  • увольнение по причине несоответствия должности;
  • обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, с наказанием в виде лишения или ограничения свободы, лишения воинского звания или права занимать определенные должности;
  • систематическое неисполнение военнослужащим условий контракта;
  • административное правонарушение, связанное с коррупцией и исполнением государственных функций;
  • несоответствие по результатам специальной проверки;
  • применение ограничений в соответствии с Законом "Об очищении власти";
  • лишение гражданства Украины и другие предусмотренные законодательством обстоятельства.

Важно учитывать и правила повторного увольнения. Если военнослужащий увольняется во второй раз, пособие рассчитывается с даты последнего зачисления на службу. Предыдущий период не учитывается.

Исключение действует для военнослужащих, которые во время предыдущего увольнения не получили права на ОГД, например, по основаниям, лишающим такой выплаты. В этом случае при следующем увольнении может быть учтен весь общий срок службы.

Если на момент увольнения военнослужащий продолжал службу, но занимал должность в государственном органе, органе местного самоуправления, на предприятии или в высшем учебном заведении, пособие выплачивает именно этот орган, предприятие или заведение, а не Министерство обороны.

Какие законы регулируют выплаты военнослужащим при увольнении

Основные правила выплаты единовременного денежного пособия определены статьей 15 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она применяется совместно со статьей 9 Закона Украины № 2262-XII о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

Эти нормы устанавливают право контрактников и кадровых военных на пособие в размере 50% или 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы в зависимости от оснований увольнения и выслуги.

Для мобилизованных действует отдельное правило. Оно определено пунктом 1 постановления Кабмина № 460, согласно которому пособие рассчитывается в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Какие еще выплаты полагаются военнослужащим при увольнении

Помимо единовременной денежной помощи, военнослужащие могут получить и другие выплаты. В частности, речь идет о:

  • денежном довольствии за весь период до исключения из списков личного состава воинской части;
  • компенсации за неиспользованные дни отпуска;
  • пособии на оздоровление, если военнослужащий не получил его в течение текущего года;
  • компенсации за неполученное имущество для контрактников и кадровых военнослужащих.

Увольнение со службы не означает, что воинская часть может не выплачивать причитающиеся средства. Она обязана произвести полный расчет, включая денежное довольствие, компенсации за отпуска и имущество.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доплаты и надбавки получат военные в ноябре. Суммы выплат зависят от должности, звания, выслуги лет, района службы и характера работы. За отдельные задачи предусмотрены вознаграждения.

Также Новини.LIVE писали, в какие числа военным должны поступать выплаты. Обычно средства перечисляются на карты два раза в месяц. Однако не исключено, что деньги могут поступить позже, чем обычно, по ряду причин. 

демобилизация денежная помощь денежное довольствие выплаты военным увольнение с армии
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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