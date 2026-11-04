Українські військові. Фото: Генштаб/Telegram

У листопаді 2026 року військовослужбовці отримуватимуть базове грошове забезпечення та додаткові виплати за виконання бойових і спеціальних завдань. Мінімальна сума становить 20 130 грн, а розмір доплат залежить від посади, звання, вислуги років, району служби та характеру роботи. За окремі завдання передбачені винагороди.

Про те, як нараховують виплати військовослужбовцям, розповіло видання АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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З чого складається грошове забезпечення військових

Порядок виплат військовослужбовцям визначений наказом Міністерства оборони № 260. Грошове забезпечення включає основні щомісячні виплати, додаткові винагороди та одноразову допомогу.

До основних виплат належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Крім цього, військові можуть отримувати доплати за особливості проходження служби, кваліфікацію, виконання спеціальних завдань та службу у Силах спеціальних операцій.

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Також передбачені надбавки за науковий ступінь і вчене звання, винагороди за роботу у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, а також премії.

Окремо військовослужбовцям можуть виплачувати одноразову допомогу. Зокрема, за морську службу, парашутні стрибки, водолазні роботи, протимінну діяльність і бойове чергування. До таких виплат належать також допомога на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань та виплата після укладення першого контракту.

Від чого залежить сума виплат військовому

Однакової суми грошового забезпечення для всіх військовослужбовців немає. На розмір виплат впливають посада, військове звання, вислуга років, вид військ, місце служби та характер завдань.

Для окремих військових, зокрема у Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах і Силах спеціальних операцій, передбачені особливі умови нарахування.

Бойові винагороди виплачуються додатково до основного грошового забезпечення. Їхня сума залежить від виконуваних завдань, рівня небезпеки та району служби.

До 100 000 грн за участь у бойових діях

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у боях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати до 100 000 грн додаткової винагороди на місяць.

Гроші нараховують пропорційно часу фактичного виконання таких завдань.

Підставами для виплати можуть бути:

ведення бойових дій на лінії зіткнення;

виявлення повітряних цілей противника в районах бойових дій;

виконання польотів у повітряному просторі таких районів;

вогневе ураження противника ракетними військами, артилерією або ППО;

виконання завдань на території противника;

ураження повітряних і морських цілей;

виконання завдань кораблями, катерами та суднами;

робота медичного персоналу в районах бойових дій;

відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються;

розмінування в районах виконання бойових завдань.

До 50 000 грн за службу на пунктах управління

Військовослужбовці, які виконують завдання на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, загонів, центрів та інших формувань, можуть отримувати до 50 000 грн на місяць.

Йдеться про пункти, з яких керують підрозділами, що беруть участь у бойових діях. Водночас такі пункти можуть розташовуватися за межами безпосередньої зони боїв.

Ця винагорода не поширюється на військових підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, які входять до складу відповідних пунктів управління.

До 30 000 грн за спеціальні та бойові завдання

За виконання певних бойових і спеціальних завдань поза районом безпосереднього зіткнення з противником передбачена винагорода до 30 000 грн на місяць.

Її можуть отримувати військовослужбовці, які:

проходять колективну підготовку під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управляють угрупованнями військ на розгорнутих пунктах управління Генштабу;

працюють у відповідних групах у регіонах, де ведуться бойові дії;

виконують розмінування за межами районів бойових дій;

забезпечують угруповання безпосередньо в районах бойових дій;

здійснюють протиповітряне прикриття та наземну оборону об'єктів критичної інфраструктури за межами військових містечок.

До 10 000 грн за службу в тилу

Додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн на місяць передбачено постановою Кабінету Міністрів № 768.

Її виплачують пропорційно часу виконання службових обов'язків військовослужбовцям, які не отримують інших додаткових винагород.

Водночас кошти не нараховують за період відпустки зі збереженням грошового забезпечення та окремим категоріям військових, які перебувають у розпорядженні командування або звільнені від посад.

Виплата також не передбачена для курсантів, військових, відряджених на навчання до навчальних військових частин, та окремих категорій особового складу резервних і запасних підрозділів.

Якщо військовослужбовець має право на кілька таких винагород, йому виплачують одну — найбільшу в розрахунку на день.

До 170 000 грн за завдання у визначених районах

Розмір окремих бойових винагород залежить від того, наскільки близько до противника військовослужбовець виконує завдання. Виплати нараховують пропорційно кількості днів перебування у відповідній зоні.

До 170 000 грн на місяць можуть виплачувати за виконання завдань:

до взводного опорного пункту включно;

під час наступальних, контрнаступальних або контратакувальних дій;

на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони та противника;

безпосередньо на території противника.

До 70 000 грн на місяць передбачено за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо військовий протягом одного місяця виконував завдання у різних районах, винагороду розраховують окремо за кожен день перебування у відповідній зоні, а потім підсумовують.

За наявності передбачених підстав така виплата може нараховуватися додатково до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях.

До 40 000 грн за добу за штурмові завдання

За штурмові дії із захопленням позицій військовослужбовцям можуть виплачувати 40 000 грн за добу. Йдеться про виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

За відновлення чи повернення позицій, захоплених противником у глибині власної оборони, передбачена виплата 20 000 грн за добу.

Якщо протягом однієї доби військовий має підстави для обох винагород, йому нараховують більшу суму — 40 000 грн.

Для отримання коштів необхідно документально підтвердити виконання завдання. Командир військової частини направляє відповідне клопотання до органу військового управління. Після його розгляду видається підтвердження, на підставі якого оформлюють наказ про виплату.

100 000 грн за захоплення військовополоненого

Окрему винагороду передбачено за безпосереднє захоплення військовополоненого.

За кожного захопленого військовополоненого підрозділу або групі, яка виконала завдання, нараховують 100 000 грн.

Суму розподіляють між учасниками з урахуванням особистого внеску кожного військовослужбовця.

15 000 грн за підтверджений результат бою

Військовослужбовець або група можуть отримати 15 000 грн за підтверджений результат виконання бойового завдання у стрілецькому чи рукопашному бою.

Для призначення виплати потрібно підтвердити виконання встановлених умов. Зокрема, передбачена відеофіксація відповідного результату.

Який максимальний розмір бойових виплат

Ліміт у 460 000 грн на місяць стосується визначених категорій бойових винагород. Він складається з трьох основних виплат:

до 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

до 170 000 або 70 000 грн — залежно від району виконання завдань;

40 000 або 20 000 грн за добу — за відповідні штурмові завдання.

Якщо загальна сума за цими трьома категоріями перевищує 460 000 грн на місяць, виплату обмежують установленим лімітом.

Водночас до нього не включають окремі види коштів. Зокрема, базове грошове забезпечення, допомогу після укладення першого контракту, 100 000 грн за кожного захопленого військовополоненого та 15 000 грн за кожен підтверджений результат бою.

Таким чином, підсумкова сума виплат військовому у листопаді залежатиме від посади, звання, вислуги років, виду служби, району виконання завдань та кількості днів участі у бойових або спеціальних операціях.

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