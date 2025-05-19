Трудове законодавство в Україні — що нардепи пропонують змінити у 2025 році

Людина на робочому місці. Фото: Freepik

В Україні законотворці мають намір змінити правила звільнення працівників. Для цього зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Йдеться про проєкт закону №13279 "Про внесення змін до статті 40 Кодексу законів про працю України щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця" від 13 травня 2025 року.

Скриншот. Джерело: ВРУ

Як йдеться у пояснювальній записці, документ покликаний удосконалити положення Кодексу законів про працю України у питанні припинення дії трудових договорів з ініціативи роботодавців. Пропонують надати право такої можливості у разі систематичного невиконання працівниками без поважних причин обов’язків, покладених на них або нормами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до цього до працівників застосовували дисциплінарні стягнення.

Тоді як Верховний Суд в одній зі справ визначив, що працівників можна звільняти за пунктом третім частини першої ст. 40 КЗпП виключно у разі порушення трудової дисципліни чи невиконання без поважних причин обов’язків, допущених після застосування дисциплінарного чи громадського стягнення, що не скасоване та не позбавлене юридичної сили за терміном давності.

Правомірне припинення дії трудового договору повинне буде мати такі умови:

питання порушення працівниками повинне стосуватися тільки тих обов’язків, які входять до їхньої трудової функції чи випливають з норм трудового розпорядку;

саме невиконання чи неналежне виконання трудових обов`язків повинне не мати поважних причин, умисним, з необережності;

порушення виконання трудових обов’язків має носити систематичний характер;

братимуть до уваги лише дисциплінарні та громадські стягнення, які накладатимуть трудові колективи та громадські організації згідно зі статутами;

працівника упродовж року карали дисциплінарним або громадським стягненням;

з часу виявлення порушення до звільнення не минув понад один місяць.

Зважаючи на наведений приклад із судової практики, законотворці доповнять ст. 40 Кодексу законів про працю України пунктом про те, що працівник може бути звільнений за п. 3 ч. 1 відповідної статті тільки в разі відсутності поважних причин у невиконанні обов`язків, передбачених трудовим договором чи внутрішнім трудовим розпорядком, допущених після застосування дисциплінарного чи громадського стягнення (що не скасували і має надалі юридичну силу).

Що ще варто знати

Раніше ми розповідали, що в Україні працівники мають право на грошові компенсації за невикористаний час відпочинку. Однак іноді компанії можуть утримати частину такої доплати до зарплатні.

Також ми писали, що у Мінфіні визначили розміри соцстандартів на подальші три роки. Відповідні показники візьмуть за основу для окладів та індексації.