Зарплати вчителів — кому обіцяють платити 30 тис. грн

Вчителька у класі з учнями. Фото: Freepik

У травні 2025 року українські роботодавці активно шукають різноманітних викладачів. При цьому часто заробітну плату обіцяють значно вищу, ніж в державних закладах, у 30 тис. грн.

Про це свідчить інформація на одному з кадрових порталів.

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Робота вчителем французької мови

Так, одна з освітніх агенцій готова платити вчителю французької мови залежно від завантаженості до 30 тис. грн. Робота передбачає віддалений формат, повну чи неповну зайнятість. На посаді необхідно буде проводити індивідуальні, групові та корпоративні уроки, створювати та вести дорожню карту студента, складати звітність за проведеними уроками. Серед необхідних вимог: спеціаліст зі знанням мови С1+, досвід викладання.

"Що від нас: гідна заробітна плата без затримок, знижки на вивчення інших мов у школі, лікарняні та відпустки, дей-офф з повагою до вас", — йдеться у повідомленні.

Робота вчителем української мови, української та зарубіжної літератури

Також одна з приватних шкіл у Києві шукає вчителя української мови, української та зарубіжної літератури на заробітну плату від 30 тис. грн. Передбачається повна зайнятість в офісі. Серед необхідних навичок: глибина знань предмета, вміння подати українську граматику зрозумілою мовою та прищепити любов до читання, комунікативність та креативність.

"Cтався метч? тоді будь готовий до: найсмачнішого харчування, дня відпочинку і розвитку (так-так, працюватимеш чотири дні на тиждень, а платитимемо за п'ять), допомоги з релокейтом, трансфер до школи на жовтому schoolbus", — йдеться у вакансії.

Робота вчителем з підготовки до школи

Також одна зі столичних компаній у пошуку вчителя з підготовки дітей до школи, швидкочитання та математики. Заробітну плату гарантують до 30 тис. грн (залежно від кількості проведених занять). Йдеться про дистанційну роботу. Серед вимог: можливість працювати під час відключень електроенергії (наявність акумулятора, повербанку), стабільний та безперебійний інтернет, наявність сучасного ноутбука, обов’язкова педагогічна освіта, досвід роботи з дітьми 5–8 років.

"Наші переваги: проводимо навчання перед початком роботи постійний супровід методиста, надаємо корпоративний одяг і даруємо подарунки на свята", — зазначають у компанії.

Робота вчителем математики

Зарплату у 30 тис. грн обіцяють також вчителям математики в одній з освітніх приватних шкіл. Йдеться про віддалену роботу з повною та неповною зайнятістю. Серед вимог: вміння мотивувати студентів, доступно подавати матеріал, наявність викладацького досвіду, орієнтування у сучасних методиках викладання.

"Ви зможете змінювати формати навчання або доповнювати ваше викладання іншими задачами: групові заняття, навчання інших педагогів, написання планів уроків та багато іншого", — йдеться у повідомленні.

Робота вчителем початкових класів з англійською мовою викладання

Також одна з компаній у пошуку вчителя початкових класів з англійською мовою викладання. Заробітну плату також гарантують на рівні 30 тис. грн. Робота передбачає присутність в офісі, повну зайнятість. Серед необхідних навичок: fluent English, досвід викладання курсів Maths, Science, Engish в 1-4 класах, спілкування з учнями англійською. Компанія зі свого боку надає безкоштовні обіди, допомагає з переїздом, організовує корпоративні заходи, забезпечує звільнення від мобілізації для чоловіків-вчителів.

"Будь готовий до: найкрутішої команди, яка обожнює навчати дітей і їздити на Говерлу", — додали у компанії.

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