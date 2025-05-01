Зарплати у 2025 році — кому доведеться віддати частину виплати

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання працівникам грошових компенсацій за невикористані дні відпочинку. Проте у деяких випадках роботодавець має право утримати частину доплати до заробітної платні.

Це прописано у Законі № 504/96-ВР "Про відпустки".

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Відповідно до норм закону, роботодавець може нарахувати додаткову суму коштів працівнику за щорічну невикористану відпустку. Виплата можлива через звільнення з роботи (за стандартного терміну — 24 календарні дні), а також у деяких випадках без цього факту. Так, нарахування компенсації здійснюють для тих працівників, які мають більшу тривалість щорічної основної відпустки або щорічну додаткову відпустку.

На компенсації можуть розраховувати педагоги, наукові і науково-педагогічні працівники, особи з інвалідністю третьої групи, неповнолітні громадяни, працівники зі шкідливими чи важкими умовами праці, держслужбовці, атестовані прокурори, судді, посадовці органів місцевого самоврядування.

Грошову компенсацію за невикористану відпустку нараховують за всі дні відпочинку, якими людина не скористалась, зокрема за попередні роки. Цю кількість обчислюють окремо за кожним видом відпустки:

у рамках робочого року — для щорічної відпустки;

у межах календарного року — для соціальної відпустки.

Коли частину зарплати утримують у рамках компенсації за відпустку

Однак бувають випадки, коли працівник отримав компенсації за надміру використану відпустку.

Така ситуація може статися перед звільненням, коли людина не відпрацювала повний робочий рік, а взяла відпустку повної тривалості.

У таких випадках відбувається відрахування із зарплати неправомірно оплачених днів.

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