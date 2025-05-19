Трудовое законодательство в Украине — что нардепы предлагают изменить в 2025 году

Человек на рабочем месте. Фото: Freepik

В Украине законодатели намерены изменить правила увольнения работников. Для этого зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

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Речь идет о проекте закона №13279 "О внесении изменений в статью 40 Кодекса законов о труде Украины относительно расторжения трудового договора по инициативе работодателя" от 13 мая 2025 года.

Скриншот. Источник: ВРУ

Как говорится в пояснительной записке, документ призван усовершенствовать положения Кодекса законов о труде Украины в вопросе прекращения действия трудовых договоров по инициативе работодателей. Предлагают предоставить право такой возможности в случае систематического невыполнения работниками без уважительных причин обязанностей, возложенных на них или нормами внутреннего трудового распорядка, если до этого к работникам применяли дисциплинарные взыскания.

Тогда как Верховный Суд в одном из дел определил, что работников можно увольнять по пункту третьему части первой ст. 40 КЗоТ исключительно в случае нарушения трудовой дисциплины или невыполнения без уважительных причин обязанностей, допущенных после применения дисциплинарного или общественного взыскания, которое не отменено и не лишено юридической силы по сроку давности.

Правомерное прекращение действия трудового договора должно будет иметь следующие условия:

вопрос нарушения работниками должен касаться только тех обязанностей, которые входят в их трудовую функцию или вытекают из норм трудового распорядка;

само невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей должно не иметь уважительных причин, умышленным, по неосторожности;

нарушение выполнения трудовых обязанностей должно носить систематический характер;

будут принимать во внимание только дисциплинарные и общественные взыскания, которые будут накладывать трудовые коллективы и общественные организации согласно уставам;

работника в течение года наказывали дисциплинарным или общественным взысканием;

со времени выявления нарушения до увольнения не прошло более одного месяца.

Учитывая приведенный пример из судебной практики, законодатели дополнят ст. 40 Кодекса законов о труде Украины пунктом о том, что работник может быть уволен по п. 3 ч. 1 соответствующей статьи только в случае отсутствия уважительных причин в невыполнении обязанностей, предусмотренных трудовым договором или внутренним трудовым распорядком, допущенных после применения дисциплинарного или общественного взыскания (который не отменили и имеет в дальнейшем юридическую силу).

Что еще стоит знать

Ранее мы рассказывали, что в Украине работники имеют право на денежные компенсации за неиспользованное время отдыха. Однако иногда компании могут удержать часть такой доплаты к зарплате.

Также мы писали, что в Минфине определили размеры соцстандартов на последующие три года. Соответствующие показатели возьмут за основу для окладов и индексации.