Трудовое законодательство в Украине — что нардепы предлагают изменить в 2025 году

Увольнение работников в 2025 году — что предлагают изменить
В Украине законодатели намерены изменить правила увольнения работников. Для этого зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.
Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.
Что предлагают изменить для работодателей и работников
Речь идет о проекте закона №13279 "О внесении изменений в статью 40 Кодекса законов о труде Украины относительно расторжения трудового договора по инициативе работодателя" от 13 мая 2025 года.
Как говорится в пояснительной записке, документ призван усовершенствовать положения Кодекса законов о труде Украины в вопросе прекращения действия трудовых договоров по инициативе работодателей. Предлагают предоставить право такой возможности в случае систематического невыполнения работниками без уважительных причин обязанностей, возложенных на них или нормами внутреннего трудового распорядка, если до этого к работникам применяли дисциплинарные взыскания.
Тогда как Верховный Суд в одном из дел определил, что работников можно увольнять по пункту третьему части первой ст. 40 КЗоТ исключительно в случае нарушения трудовой дисциплины или невыполнения без уважительных причин обязанностей, допущенных после применения дисциплинарного или общественного взыскания, которое не отменено и не лишено юридической силы по сроку давности.
Правомерное прекращение действия трудового договора должно будет иметь следующие условия:
- вопрос нарушения работниками должен касаться только тех обязанностей, которые входят в их трудовую функцию или вытекают из норм трудового распорядка;
- само невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей должно не иметь уважительных причин, умышленным, по неосторожности;
- нарушение выполнения трудовых обязанностей должно носить систематический характер;
- будут принимать во внимание только дисциплинарные и общественные взыскания, которые будут накладывать трудовые коллективы и общественные организации согласно уставам;
- работника в течение года наказывали дисциплинарным или общественным взысканием;
- со времени выявления нарушения до увольнения не прошло более одного месяца.
Учитывая приведенный пример из судебной практики, законодатели дополнят ст. 40 Кодекса законов о труде Украины пунктом о том, что работник может быть уволен по п. 3 ч. 1 соответствующей статьи только в случае отсутствия уважительных причин в невыполнении обязанностей, предусмотренных трудовым договором или внутренним трудовым распорядком, допущенных после применения дисциплинарного или общественного взыскания (который не отменили и имеет в дальнейшем юридическую силу).
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