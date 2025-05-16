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Мінімальна зарплата в Україні — коли зросте до 10 тис. грн

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Дата публікації: 16 травня 2025 14:30
Мінімальна зарплата в Україні у 10 тис. грн — коли чекати змін
Людина тримає гривневі банкноти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство фінансів України визначило розміри соціальних стандартів на наступні три роки. Показники стануть основою для формування окладів, індексації заробітної плати, соцвиплат.

Про це йдеться у матеріалах Мінфіну.

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Згідно з розрахунками відомства, розміри мінімальної заробітної плати упродовж 2026–2028 років мають бути такі:

  • у 2026 році — 8688 грн;
  • у 2027 році — 9374 грн;
  • у 2028 році — 10 059 грн.

Посадові оклади працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • у 2026 році — 3470 грн;
  • у 2027 році — 3744 грн;
  • у 2028 році —  4018 грн.

Розмір прожиткового мінімуму розрахували з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін

На одну особу:

  • у 2026 році — 3171 грн;
  • у 2027 році — 3358 грн;
  • у 2028 році —  3536 грн.

Для дітей віком до шести років:

  • у 2026 році — 2783 грн;
  • у 2027 році — 2947 грн;
  • у 2028 році — 3103 грн.

Для дітей віком від 6-17 років:

  • у 2026 році — 3471 грн;
  • у 2027 році — 3676 грн;
  • у 2028 році — 3871 грн.

Для працездатних осіб:

  • у 2026 році — 3288 грн;
  • у 2027 році — 3482 грн;
  • у 2028 році — 3667 грн.

Для осіб, які втратили працездатність:

  • у 2026 році — 2564 грн;
  • у 2027 році — 2715 грн;
  • у 2028 році — 2859 грн.

Розміри забезпечення прожиткового мінімуму для визначення соцдопомоги в рамках закону "Про держсоціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" становитимуть у відсотках:

  • 60% прожиткового мінімуму — працездатні особи;
  • 100% прожиткового мінімуму — особи, які втратили працездатність, та особи з інвалідністю;
  • 145% прожиткового мінімуму — діти.

Індексація зарплати у 2026–2028 роках

Щодо осучаснення зарплати, то воно буде здійснюватися в рамках фонду оплати праці. Так само Індекс споживчих цін для індексації зарплатні будуть обчислювати наростаючим підсумком з січня відповідного року, що прийматимуть за 1% або 100%. 

Як і цього року, суму індексації, яка виникла у грудні попереднього року, з січня наступного — не нараховуватимуть.

Як повідомлялося раніше, згідно з макропрогнозом Національного Банку, мінімальна зарплата в Україні може зрости на 370 грн. Очікується, що це станеться у 2026 році.

Також ми писали, що в уряді озвучили плани щодо мінімальної зарплати у 2025 році. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, чи вистачить для відповідних змін коштів.

Мінфін зарплати прожитковий мінімум гроші мінімальна зарплата
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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