Звільнення працівника через стан здоров'я: які передбачені виплати у 2026 році

Гроші в руках, працівник в офісі.

Українське трудове законодавство передбачає надання фінансових гарантій до заробітної плати для працівників, які змушені звільнитися у зв'язку з неможливістю виконувати прямі професійні обов'язки через стан здоров’я. У Державній службі з питань праці роз’яснили, які виплати належать за таких обставин та які є нюанси у 2026 році.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Держпраці.

Список виплат у разі звільнення працівника через стан здоров'я

Як пояснили фахівці Держпраці, у разі, якщо трудовий договір з працівником було припинено через неможливість виконувати роботу за станом здоров’я, передбачається надання низки виплат.

Питання звільнення за таких обставин регулює пункт 2 статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Згідно з нормами законодавства, роботодавець може припинити дію трудового договору через:

проблему неможливості виконання роботи у зв'язку зі станом здоров’я працівника;

неможливість у подальшому виконувати свої трудові обов’язки працівником.

Згідно з нормами трудового законодавства, у разі звільнення людини за станом здоров’я роботодавець зобов'язаний нарахувати такі виплати:

Заробітну плату — за фактично відпрацьований час на дату звільнення; Грошову компенсацію за невикористані відпустки — за статтею 83 Кодексу законів про працю. Вихідну допомогу — за статтею 44 Кодексу законів про працю.

Щодо розміру вихідної допомоги, то відповідно до статті 44 КЗпП, працівнику мають виплатити суму у розмірі не менше середнього місячного доходу.

Водночас, підприємства, які не отримують фінансування від державного бюджету, можуть затвердити у колективному договорі більшу суму вихідної допомоги.

Як діяти, якщо роботодавець не виплатив працівнику кошти

У Держпраці зазначають, що роботодавці за законом зобов'язані:

правильно здійснити оформлення підстави звільнення;

своєчасно здійснити розрахунок зі звільненим працівником;

перевірити власне положення колективного договору щодо надання для таких випадків додаткових гарантій.

Таким чином, працівники, які втратили місце роботи через стан здоров’я, мають право три грошові суми: не тільки на законну заробітну плату, а й на компенсацію за невикористані дні відпочинку та вихідну допомогу.

У разі ігнорування роботодавцем вимоги щодо здійснення усіх належних виплат, працівник має право звернутися до органу Держпраці або подати до суду для захисту своїх прав.

