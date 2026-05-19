Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Увольнение работника: когда следует требовать трех видов выплат

Увольнение работника: когда следует требовать трех видов выплат

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 14:30
Увольнение работника по состоянию здоровья: какие предусмотрены выплаты в 2026 году
Деньги в руках, работник в офисе. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское трудовое законодательство предусматривает предоставление финансовых гарантий к заработной плате для работников, которые вынуждены уволиться в связи с невозможностью выполнять прямые профессиональные обязанности по состоянию здоровья. В Государственной службе по вопросам труда разъяснили, какие выплаты предусмотрены при таких обстоятельствах и какие есть нюансы в 2026 году.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Гоструда, передают Новини.LIVE.

Список выплат в случае увольнения работника по состоянию здоровья

Как пояснили специалисты Гоструда, в случае, если трудовой договор с работником был прекращен из-за невозможности выполнять работу по состоянию здоровья, предусматривается предоставление ряда выплат.

Вопрос увольнения при таких обстоятельствах регулирует пункт 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Согласно нормам законодательства, работодатель может прекратить действие трудового договора из-за:

  • проблемы невозможности выполнения работы в связи с состоянием здоровья работника;
  • невозможности в дальнейшем выполнять свои трудовые обязанности работником.

Согласно нормам трудового законодательства, в случае увольнения человека по состоянию здоровья работодатель обязан начислить следующие выплаты:

Читайте также:
  1. Заработную плату — за фактически отработанное время на дату увольнения;
  2. Денежную компенсацию за неиспользованные отпуска — по статье 83 Кодекса законов о труде.
  3. Выходное пособие — по статье 44 Кодекса законов о труде.

Что касается размера выходного пособия, то в соответствии со статьей 44 КЗоТ, работнику должны выплатить сумму в размере не менее среднего месячного дохода.

В то же время, предприятия, которые не получают финансирование от государственного бюджета, могут утвердить в коллективном договоре большую сумму выходного пособия.

Как действовать, если работодатель не выплатил работнику средства

В Гоструда отмечают, что работодатели по закону обязаны:

  • правильно осуществить оформление основания увольнения;
  • своевременно рассчитаться с уволенным работником;
  • проверить собственное положение коллективного договора о предоставлении для таких случаев дополнительных гарантий.

Таким образом, работники, которые потеряли место работы по состоянию здоровья, имеют право на три денежные суммы: не только на законную заработную плату, но и на компенсацию за неиспользованные дни отдыха и выходное пособие.

В случае игнорирования работодателем требования по осуществлению всех причитающихся выплат, работник имеет право обратиться в орган Гоструда или подать в суд для защиты своих прав.

Ранее Новини.LIVE сообщали, на какую зарплату смогут рассчитывать государственные служащие в июне 2026 года. Им должны выплатить средства, соблюдая строгие требования по минимальному уровню оклада, премий и надбавок. В частности, наименьший оклад госслужащего составляет 8 320 грн.

Также Новини.LIVE писали, что реальная заработная плата в Украине будет расти, а уровень безработицы в этом году снизится. Такой прогноз обнародовал Национальный банк относительно зарплат и занятости украинцев. На это будут влиять структурные изменения на рынке труда и дефицит рабочих рук. Бизнесу придется усилить расходы.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации