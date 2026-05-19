Увольнение работника по состоянию здоровья: какие предусмотрены выплаты в 2026 году

Украинское трудовое законодательство предусматривает предоставление финансовых гарантий к заработной плате для работников, которые вынуждены уволиться в связи с невозможностью выполнять прямые профессиональные обязанности по состоянию здоровья. В Государственной службе по вопросам труда разъяснили, какие выплаты предусмотрены при таких обстоятельствах и какие есть нюансы в 2026 году.

Список выплат в случае увольнения работника по состоянию здоровья

Как пояснили специалисты Гоструда, в случае, если трудовой договор с работником был прекращен из-за невозможности выполнять работу по состоянию здоровья, предусматривается предоставление ряда выплат.

Вопрос увольнения при таких обстоятельствах регулирует пункт 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Согласно нормам законодательства, работодатель может прекратить действие трудового договора из-за:

проблемы невозможности выполнения работы в связи с состоянием здоровья работника;

невозможности в дальнейшем выполнять свои трудовые обязанности работником.

Согласно нормам трудового законодательства, в случае увольнения человека по состоянию здоровья работодатель обязан начислить следующие выплаты:

Заработную плату — за фактически отработанное время на дату увольнения; Денежную компенсацию за неиспользованные отпуска — по статье 83 Кодекса законов о труде. Выходное пособие — по статье 44 Кодекса законов о труде.

Что касается размера выходного пособия, то в соответствии со статьей 44 КЗоТ, работнику должны выплатить сумму в размере не менее среднего месячного дохода.

В то же время, предприятия, которые не получают финансирование от государственного бюджета, могут утвердить в коллективном договоре большую сумму выходного пособия.

Как действовать, если работодатель не выплатил работнику средства

В Гоструда отмечают, что работодатели по закону обязаны:

правильно осуществить оформление основания увольнения;

своевременно рассчитаться с уволенным работником;

проверить собственное положение коллективного договора о предоставлении для таких случаев дополнительных гарантий.

Таким образом, работники, которые потеряли место работы по состоянию здоровья, имеют право на три денежные суммы: не только на законную заработную плату, но и на компенсацию за неиспользованные дни отдыха и выходное пособие.

В случае игнорирования работодателем требования по осуществлению всех причитающихся выплат, работник имеет право обратиться в орган Гоструда или подать в суд для защиты своих прав.

