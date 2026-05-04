Головна Фінанси Зарплата досягне 60 000 грн: кому змінили умови оплати праці

Дата публікації: 4 травня 2026 14:30
Зарплати в Україні: у кого дохід має зрости до ринкових 60 000 грн
Будівельник, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Україні оновили підходи у формуванні вартості будівництва, що фінансується за рахунок публічних коштів або кредитів під держгарантії. Нові правила дозволять підвищити заробітну плату будівельників у кошторисах до ринкового рівня.

Про те, як зміняться зарплати у галузі, розповідають Новини.LIVE із посиланням інформацію Кабінету міністрів.

Як зміняться зарплати будівельників у 2026 році

Нова постанова № 526 уряду внесла зміни до постанови "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" у підході формування кошторису у будівельній галузі.

Згідно з нею, рівень заробітної плати замовники почнуть визначати на початковому етапі підготовки проєкту. Ключова вимога — він не зможе бути нижчим за рівень середньої заробітної плати на будівництві в конкретній області за останній рік за статистичними даними.

До показника будуть застосовувати коригувальний коефіцієнт, встановлений урядом: від півтора до трьох залежно від середньої заробітної плати.

Очікується, що за рахунок цього кошторисна зарплатня зможе наблизитися до реального ринкового рівня. Йдеться про суму від 30 000 — до 60 000 грн. Такий підхід дозволить посилити прозорість фінансування та привабливість сфери для спеціалістів.

Важливою новацією також є вимога надання підтвердження фактичних виплат. Підрядникам надаватимуть компенсацію за оплату праці тільки в рамках реально виплаченої зарплати, що повинно підтверджуватися документами в оформленні актів виконаних робіт. Це унеможливить розрив між фактичними та "паперовими" виплатами.

Зміни позитивно вплинуть у галузі будівництва в умовах воєнного стану на:

  • детінізацію ринку;
  • підвищення рівня оплати праці будівельників;
  • формування більш прозорих правил роботи.

Яка зараз середня зарплата у будівництві та архітектурі в Україні

Згідно з даними порталу Work.ua, станом на травень середня зарплата в категорії "Будівництво, архітектура" в країні становить 35 000 грн. Йдеться про медіану зарплат за даними з 18 196 вакансій, розміщених на порталі категорії за останні три місяці. Нині налічується 5473 вакансії для спеціалістів цієї сфери.

Графіка. Джерело: Work.ua

Найбільше зараз отримують виконроби — 50 000 грн (за рік зарплата зросла на 11%) та головні інженери — 50 000 грн (за рік не змінилась). Окрім того, на такий дохід можуть розраховувати інші спеціалісти галузі:

  1. Зварювальник — 37 500 грн (+15%);  
  2. Маляр — 35 000 грн (+27%); 
  3. Столяр — 32 500 грн (+18%);
  4. Електромонтажник — 30 000 грн (+18%);  
  5. Дизайнер інтер'єру — 40 000 грн (+14%);  
  6. 3D-дизайнер 38 000 грн (+14%). 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міністерство фінансів показало, які зарплати отримують чиновники. Зокрема, за березень виплатили кошти для 165 400 осіб, які перебували на держслужбі, що на понад 2 000 менше проти аналогічного періоду у 2025 році. Найбільше платили в Антимонопольному комітеті — 95 900 грн, у НКРЕКП — 95 300 грн, у Рахунковій палаті — 80 800 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що за підсумками березня показник середньої зарплатні в Україні перебував на рівні 30 356 грн. Найбільше платять громадянам у Києві — 49 381 грн, а найнижчі середні зарплати у Чернівецькому та Кіровоградському регіонах — 21 453 та 21 375 грн відповідно. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
