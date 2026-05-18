Мінімальні та максимальні оклади держслужбовців: які передбачені суми у червні

Жінки в офісі, гроші.

У червні 2026 року в Україні працівники на державній службі отримають заробітну плату з урахуванням оновленого підходу щодо розміру мінімального рівня посадового окладу, премій та доплат. Переглядати мінімальні гарантовані виплати держслужбовцям наступного місяця не планують.

Про те, на які виплати зможуть розраховувати державні службовці, розповідає редакція Новини.LIVE.

Які передбачені мінімальні оклади держслужбовців у червні

Нарахування заробітної плати для працівників держслужби у червні цього року відбудеться згідно з вимогами закону 4282-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад". Зокрема, його норми передбачають нарахування підвищених мінімальних посадових окладів у 2026 році.

Нині заробітна плата працівників державної служби враховує дві складові:

Сталу зарплату, куди входять: оклад, надбавка за вислугу років та за ранг держслужбовця. Варіативну зарплату: місячна/квартальна премія залежно від особистого внеску до сукупного результату роботи державного органу, премії за підсумком року.

У червні посадові оклади державних службовців будуть обмежені мінімальною та максимальною рамками. Найменше тепер таким працівникам нарахують 8 320 грн, оскільки рівень мінімального окладу дорівнює 2,5 від прожиткового мінімуму, що передбачений для працездатних осіб. У 2026 році такий показник дорівнює 3 328 грн.

Максимальний оклад на посадах керівників держорганів, що належать до першого типу, юрисдикція яких поширюється на всі регіони, не може бути вищою за 15 мінімальних окладів.

Через це держслужбовці зможуть максимально отримати 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Які будуть премії, доплати та надбавки у червні

Наступного місяця премії працівників держслужби не перевищуватимуть законодавчо затверджену норму. Згідно з оновленими правилами:

розмір місячної премії — дорівнює 30% від місячного посадового окладу;

рівень квартальної премії — у 90% від посадового окладу;

сукупна річна премія — 30% фонду заробітної плати за рік.

Також передбачається нарахування надбавок до посадових окладів за ранги. Їхній мінімальний рівень стартує з 200 грн і досягає 1 000 грн.

Окрім того, мають нарахувати надбавку за вислугу років у розмірі 2% від посадового окладу за рік стажу державної служби, проте не більше 30% від окладу.

Передбачається виплата матеріальної допомоги у разі виходу у щорічну основну відпустку терміном у 30 днів. Розмір виплати буде на рівні середньомісячної заробітної плати.

Варто зауважити, що такі працівники можуть отримувати одночасно зарплату та пенсію. Так, у разі поновлення на держслужбі — це не призведе до скасування пенсії, однак передбачатиме низку вимог, які потрібно буде дотриматися.

