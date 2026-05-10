Головна Фінанси Зарплати українців збільшаться у 2026 році: НБУ назвав причини

Зарплати українців збільшаться у 2026 році: НБУ назвав причини

Дата публікації: 10 травня 2026 14:30
Робота в Україні: чому зарплати населення зростатимуть попри війну
Люди, гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Реальна зарплата в Україні зростатимуть, а рівень безробіття у 2026 році знижуватиметься. На це впливатимуть структурні зміни на ринку праці та нестача кваліфікованих працівників. При цьому через більші доходи бізнес посилить свої витрати. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфляційний звіт Національного банку України (НБУ).

Прогноз НБУ щодо зарплат українців

Фундаментальний ціновий тиск в економіці посилився, зокрема через те, що підприємства почали нести більші витрати. Серед ключових чинників: 

  • підвищення зарплат;
  • подорожчання енергоресурсів;
  • ефекти попереднього ослаблення гривні.

Та попри це зарплати стабільно зростають. Цей процес в окремих секторах навіть пришвидшується. Це пов'язано, насамперед, з дефіцитом кваліфікованої робочої сили. Томк між роботодавцями загострилася конкуренція за працівників, через підвищення оплати праці.

"Навіть попри певне поліпшення ситуації на ринку праці в останні місяці, підприємства продовжують збільшувати витрати на персонал", — зазначають в НБУ. 

Тож у 2026 році темпи зростання реальних заробітних плат становитимуть 11,6%. У наступні два роки зростання зарплат збережеться, але темпи сповільняться:

  • до 7,1% — у 2027 році;
  • до 5,8% — у 2028 році.

Що буде з економікою України

Купівельна спроможність населення зростатиме паралельно з підвищенням заробітних плат. Та через це бізнес отримає додатковий тиск через зростання витрат. У Нацбанку підкреслюють, що дисбаланси на ринку праці залишаються одним із факторів інфляційного тиску в економіці. Водночас у середньостроковій перспективі очікується поступова стабілізація ринку праці та більш збалансована динаміка доходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні хочуть підвищити зарплату Нацполіції. Очікується, що оклад правоохоронців стартуватиме з 33 280 гривень. Також для них запровадять щомісячні надбавки. 

Ще Новини.LIVE розповідали про зарплати у судах у 2026 році. За даними Міністерства фінансів, у березні найвищі середні зарплати були  у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — 102 000 гривень, а також у Вищій раді правосуддя — 62 400 гривень. 

ринок праці середня зарплата Національний банк України
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
