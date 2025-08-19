Звільнення військових за віком — умови та необхідні документи у 2025 році

Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

В Україні низці військовослужбовців доводиться у період дії воєнного стану нести службу без тривалих перерв протягом кількох років через російську агресію, адже не можуть законно демобілізуватися. Проте дехто з військових може скористатися правом звільнення зі служби за віком.

Про це пояснюють фахівці громадської організації "Юридична сотня".

Хто і в якому віці може звільнитися зі служби

Як зазначають юристи, попри те, що більшість військових не мають права демобілізуватися і безперервно несуть службу четвертий рік поспіль з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року, існують інші законодавчі норми, що дозволяють зробити це. Так, однією з підстав для звільнення військових у період дії воєнного стану є досягнення граничного віку.

Граничним віком під час особливого стану вважають:

Для рядового, сержантського, старшинського, молодшого офіцерського складу — 60 років; Для вищого офіцерського складу — 65 років.

Звільнення військовослужбовців зі служби у період дії воєнного стану через досягнення граничного віку відбувається на основі таких документів:

рапорта військового, аркуша бесіди;

розрахунку вислуги років;

висновку військово-лікарської комісії (за наявності).

Військових, у разі досягнення граничного віку, які висловили бажання звільнитися, мають включити до плану звільнення, що формують до 15 грудня року перед звільненням.

Що ще потрібно для можливості звільнення зі служби

За словами юристів, у разі звільнення військових зі служби командири зобов'язані забезпечити:

здійснення розрахунку вислуги, не пізніше ніж за чотири місяці до граничного віку;

проходження військово-лікарської комісії (за згодою), не пізніше ніж за чотири місяці до граничного віку;

подання документації посадовим особам, уповноважених звільняти військових, не пізніше ніж за два місяці до граничного віку;

надання своєчасного наказу про звільнення, щоб у військових було достатньо часу здати справи та свою посаду.

Фахівці додають, що військові мають право залишитись на службі після граничного віку, якщо є для цього бажання, а також підстави.

