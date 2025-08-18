Грошове забезпечення в армії — чи підвищаться виплати з 1 вересня

Виплати військовослужбовцям — чи чекати індексації з 1 вересня
У вересні 2025 року українським військовослужбовцям мають нарахувати грошове забезпечення, куди входитимуть: посадовий оклад, доплати, надбавки та премії. Також відомо, чи розраховувати наступного місяця на індексацію виплат, адже Державна служба статистки вже оприлюднила індекс інфляції в країні.
Це передбачено законом №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Чи чекати індексації виплат у ЗСУ у вересні
Згідно з правилами, індексація виплат передбачена за умови перевищення індексу споживчих цін, що обчислюють наростаючим підсумком, порогу індексації у 103%. У серпні Державна служба статистки оприлюднила індекс інфляції за липень 2025 року. Від нього залежатиме рівень індексації зарплати у вересні залежно від того, які базові місяці були взяті для розрахунку. Показник становить мінус 0,2%, тобто інфляція 99,8%.
Оскільки у 2025 році індексацію обнулили, базовим місяцем рекомендували визначити січень, а не грудень. Це дозволило вперше індексувати виплати у липні у сумі 133 грн.
Зарплату у вересні мають індексувати ті, у кого базовим був січень або лютий. Суми індексації зарплати для цих базових місяців залишилися без змін, адже не перевищено поріг індексації. Для січня — на рівні 133 грн, для лютого — 106 грн.
З чого складатиметься грошове забезпечення у вересні
У вересні розмір грошового забезпечення в українській армії для кожного бійця буде різним, оскільки залежить від низки факторів: займаної посади, військового звання, тривалості та інтенсивності служби, умов несення служби.
Мінімальний рівень виплати стартуватиме з 20,13 тис. грн, а максимальний буде залежатиме від характеру служби, роду військ, особистого вкладу та індивідуальних показників кожного конкретного військового.
У вересні дехто з бійців отримає одноразову винагороду у 30 тис. грн за виконання бойових завдань за межами зон бойових дій. А тим, хто несе службу у "гарячих точках" на сході країни, на окупованих чи ворожих територіях, нарахують додатково 50, 70 та 100 тис. грн.
Також передбачені доплати за ліквідовану російську техніку. Зокрема, за корабель першого рангу виплатять 243 тис. грн, другого рангу — 183 тис. грн, третього рангу — 122 тис. грн, четвертого рангу — 97 тис. грн. За знищення авто — по 12 тис. грн.
Нарахують премії, зважаючи на:
- військову дисципліну;
- наявність дисциплінарних стягнень;
- показники виконання службових обов'язків.
Дехто отримає доплати за наукові ступені та звання.
