Грошове забезпечення в армії — чи підвищаться виплати з 1 вересня

У вересні 2025 року українським військовослужбовцям мають нарахувати грошове забезпечення, куди входитимуть: посадовий оклад, доплати, надбавки та премії. Також відомо, чи розраховувати наступного місяця на індексацію виплат, адже Державна служба статистки вже оприлюднила індекс інфляції в країні.

Це передбачено законом №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Чи чекати індексації виплат у ЗСУ у вересні

Згідно з правилами, індексація виплат передбачена за умови перевищення індексу споживчих цін, що обчислюють наростаючим підсумком, порогу індексації у 103%. У серпні Державна служба статистки оприлюднила індекс інфляції за липень 2025 року. Від нього залежатиме рівень індексації зарплати у вересні залежно від того, які базові місяці були взяті для розрахунку. Показник становить мінус 0,2%, тобто інфляція 99,8%.

Оскільки у 2025 році індексацію обнулили, базовим місяцем рекомендували визначити січень, а не грудень. Це дозволило вперше індексувати виплати у липні у сумі 133 грн.

Зарплату у вересні мають індексувати ті, у кого базовим був січень або лютий. Суми індексації зарплати для цих базових місяців залишилися без змін, адже не перевищено поріг індексації. Для січня — на рівні 133 грн, для лютого — 106 грн.

З чого складатиметься грошове забезпечення у вересні

У вересні розмір грошового забезпечення в українській армії для кожного бійця буде різним, оскільки залежить від низки факторів: займаної посади, військового звання, тривалості та інтенсивності служби, умов несення служби.

Мінімальний рівень виплати стартуватиме з 20,13 тис. грн, а максимальний буде залежатиме від характеру служби, роду військ, особистого вкладу та індивідуальних показників кожного конкретного військового.

У вересні дехто з бійців отримає одноразову винагороду у 30 тис. грн за виконання бойових завдань за межами зон бойових дій. А тим, хто несе службу у "гарячих точках" на сході країни, на окупованих чи ворожих територіях, нарахують додатково 50, 70 та 100 тис. грн.

Винагороди в ЗСУ. Джерело: Міноборони

Також передбачені доплати за ліквідовану російську техніку. Зокрема, за корабель першого рангу виплатять 243 тис. грн, другого рангу — 183 тис. грн, третього рангу — 122 тис. грн, четвертого рангу — 97 тис. грн. За знищення авто — по 12 тис. грн.

Нарахують премії, зважаючи на:

військову дисципліну;

наявність дисциплінарних стягнень;

показники виконання службових обов'язків.

Дехто отримає доплати за наукові ступені та звання.

