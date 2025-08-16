Відео
Військові на ротації — чи отримуватимуть вони додаткові виплати

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:05
Додаткова винагорода військовослужбовцям на ротації — що про це потрібно знати
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

У Збройних силах України використовують практику, коли військовослужбовців, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій відправляють на ротацію, а їм на зміну приходить інший особовий склад, Відповідно до місця перебування бійців можуть змінитися й виплати, які їм нараховують за службу в армії. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи отримуватимуть військові на ротацію додаткову винагороду до грошового забезпечення. 

Читайте також:

Чи будуть додаткові виплати у військових на ротації

За інформацією Міністерства оборони України військовослужбовцям, які продовжують виконувати бойові або спеціальні завдання після включення їхньої військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або резерву Головнокомандувача Збройних Сил України, виплачують додаткову грошову винагороду. Їм, зокрема, щомісяця нараховують по 30 тисяч гривень, з розрахунком пропорційно часу виконання завдань відповідно до бойового наказу чи розпорядження.

Що потрібно, аби отримувати додаткові виплати 

Перебування військового управління, частини або підрозділу в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України підтверджується директивними документами, які визначають завдання щодо утримання резерву чи його застосування. Відповідне рішення ухвалює Головнокомандувач. Так, додаткову винагороду захисникам нараховуватимуть, якщо одночасно будуть дотримані такі вимоги: 

  • військова частина перебуває у складі  діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або резерву Головнокомандувача;
  • є бойовий наказ або розпорядження командира щодо виконання бойових чи спеціальних завдань;
  • фактичне виконання військовослужбовцем цих завдань у складі угруповання військ або резерву. 

При цьому грошову винагороду не отримують ті військовослужбовці, які служать у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача та перебувають за межами територій ведення бойових дій.

Раніше ми розповідали, що військовослужбовці, які до 30 серпня самостійно повернуться до військових частин після СЗЧ, уникнуть кримінального покарання. Відомо також, як швидко їм відновлять усі виплати. Ще дізнавайтесь, якою буде додаткова винагорода захисникам, які у серпні перебуватимуть на фронті. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
