Пенсії військових — як впливає служба на стаж та інші нюанси

В Україні призначення пенсійних виплат військовослужбовцям має свої особливості. Відомо, як період військової служби вливає на страховий стаж, які передбачені виплати надбавок за вислугу років та інші важливі нюанси, від яких залежить кінцевий розмір пенсійного забезпечення.

Це прописано у законі № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

На які пенсії можуть претендувати військовослужбовці

Окрім призначення виплат на основі закону для осіб, звільнених з військової служби, військовослужбовці мають право також на пенсію на загальних підставах, згідно з нормами закону № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Так, військовослужбовці можуть розраховувати на такі види пенсій:

за віком;

за вислугу років;

з інвалідності (може бути набута інвалідність як у цивільному житті, так і в результаті військової служби).

У ст. 12 закону №2262 перераховані умови для призначення пенсії за вислугу років. Для визначення розміру пенсійної виплати до вислуги років зараховується один місяць служби як за три за весь час, протягом якого боєць брав безпосередню участь у захисті країни.

Оскільки певна кількість військових працювала в мирних час на звичайних посадах до воєнного стану, то до стажу зараховується як цивільний період роботи, так і час військової служби.

З огляду на це, мобілізовані у 2022 році громадяни не завжди зможуть претендувати на пенсію за вислугою років. Для такого виду виплати потрібно щонайменше 25 років вислуги. До вислуги можуть зараховувати стаж роботи в державних органах, роботу в органах суду чи прокуратури.

Щодо пенсії за віком, то вона може бути менш вигідна військовим, які мають право на пенсію за вислугу років. Тому військовослужбовці, які одночасно мають право на різні пенсії, можуть обрати більш фінансово вигідну.

Пенсія з інвалідності військовим призначається здебільшого до досягнення пенсійного віку за наявності умов та причин, передбачених у ст. 19-20 закону № 2262.

Особливості впливу служби на страховий стаж

Зокрема, до страхового стажу для встановлення доплат або надбавок за вислугу років зараховують час військової служби, оскільки працівники на період служби надалі продовжують перебувати в трудових відносинах (попри те, що вивільнені від роботи), а також обіймати посади, час перебування на яких теж зараховується до обсягу стажу, що дає право на призначення доплат або надбавок за вислугу років.

Період, коли за військовим не зберігався середній заробіток, не зараховують, оскільки не було бази для нарахування ЄСВ.

На кінцевий розмір пенсійного забезпечення, окрім стажу, впливатиме заробітна військового. Згідно з нормами законодавства, до розрахунку пенсії не включають нарахування одноразової винагороди до 100 тис. грн, яку надають військовим під час воєнного стану, а лише оклад, різноманітні надбавки та доплати.



