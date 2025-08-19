Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Увольнение из ВСУ по возрасту — требования и какие надо документы

Увольнение из ВСУ по возрасту — требования и какие надо документы

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:30
Увольнение военных по возрасту — условия и необходимые документы в 2025 году
Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

В Украине ряду военнослужащих приходится в период действия военного положения нести службу без длительных перерывов в течение нескольких лет из-за российской агрессии, ведь не могут законно демобилизоваться. Однако некоторые из военных могут воспользоваться правом увольнения со службы по возрасту.

Об этом объясняют специалисты общественной организации "Юридическая сотня".

Реклама
Читайте также:

Кто и в каком возрасте может уволиться со службы

Как отмечают юристы, несмотря на то, что большинство военных не имеют права демобилизоваться и непрерывно несут службу четвертый год подряд с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, существуют другие законодательные нормы, позволяющие сделать это.

Так, одним из оснований для увольнения военных в период действия военного положения является достижение граничного возраста.

Граничным возрастом во время особого положения считают:

  1. Для рядового, сержантского, старшинского, младшего офицерского состава — 60 лет;
  2. Для высшего офицерского состава — 65 лет.

Увольнение военнослужащих со службы в период действия военного положения из-за достижения граничного возраста происходит на основе следующих документов:

  • рапорта военного, листа беседы;
  • расчета выслуги лет;
  • заключения военно-врачебной комиссии (при наличии).

Военных, в случае достижения граничного возраста, которые выразили желание уволиться, должны включить в план увольнения, который формируют до 15 декабря года перед увольнением.

Что еще нужно для возможности увольнения со службы

По словам юристов, в случае увольнения военных со службы командиры обязаны обеспечить:

  • осуществление расчета выслуги, не позднее чем за четыре месяца до граничного возраста;
  • прохождение военно-врачебной комиссии (по согласию), не позднее чем за четыре месяца до граничного возраста;
  • представление документации должностным лицам, уполномоченных увольнять военных, не позднее чем за два месяца до граничного возраста;
  • предоставление своевременного приказа об увольнении, чтобы у военных было достаточно времени сдать дела и свою должность.

Специалисты добавляют, что военные имеют право остаться на службе после граничного возраста, если есть для этого желание, а также основания.

Ранее мы писали, ждать ли индексации выплат в Вооруженных силах в сентябре 2025 года. Согласно правилам, осовременивание выплат возможно при условии превышения индекса потребительских цен показателя индексации в 103%.

Также рассказывали, на какие пенсии могут претендовать украинские военнослужащие. В частности, пенсия по возрасту может быть менее выгодна тем, кто имеет право на пенсионную выплату за выслугу лет.

ВСУ армия военные увольнение военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации