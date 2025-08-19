Увольнение военных по возрасту — условия и необходимые документы в 2025 году

Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

В Украине ряду военнослужащих приходится в период действия военного положения нести службу без длительных перерывов в течение нескольких лет из-за российской агрессии, ведь не могут законно демобилизоваться. Однако некоторые из военных могут воспользоваться правом увольнения со службы по возрасту.

Об этом объясняют специалисты общественной организации "Юридическая сотня".

Кто и в каком возрасте может уволиться со службы

Как отмечают юристы, несмотря на то, что большинство военных не имеют права демобилизоваться и непрерывно несут службу четвертый год подряд с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, существуют другие законодательные нормы, позволяющие сделать это.

Так, одним из оснований для увольнения военных в период действия военного положения является достижение граничного возраста.

Граничным возрастом во время особого положения считают:

Для рядового, сержантского, старшинского, младшего офицерского состава — 60 лет; Для высшего офицерского состава — 65 лет.

Увольнение военнослужащих со службы в период действия военного положения из-за достижения граничного возраста происходит на основе следующих документов:

рапорта военного, листа беседы;

расчета выслуги лет;

заключения военно-врачебной комиссии (при наличии).

Военных, в случае достижения граничного возраста, которые выразили желание уволиться, должны включить в план увольнения, который формируют до 15 декабря года перед увольнением.

Что еще нужно для возможности увольнения со службы

По словам юристов, в случае увольнения военных со службы командиры обязаны обеспечить:

осуществление расчета выслуги, не позднее чем за четыре месяца до граничного возраста;

прохождение военно-врачебной комиссии (по согласию), не позднее чем за четыре месяца до граничного возраста;

представление документации должностным лицам, уполномоченных увольнять военных, не позднее чем за два месяца до граничного возраста;

предоставление своевременного приказа об увольнении, чтобы у военных было достаточно времени сдать дела и свою должность.

Специалисты добавляют, что военные имеют право остаться на службе после граничного возраста, если есть для этого желание, а также основания.

