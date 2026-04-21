Які соціальні гарантії отримують Герої України у 2026 році: деталі

Герой України — найвища відзнака, яку присвоюють громадянам за особливі геройські вчинки. На жаль, в умовах повномасштабної війни з РФ, багато нагороджень присвоюють вже посмертно. Нагороджені цією відзнакою, крім грошових виплат, отримують ще низку пільг від держави.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які медичні та соціальні гарантії належать Героям України та їхнім сім'ям.

Медичні гарантії

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", за сім’єю Героя України та за ним особисто закріплюється право на безоплатні медичні послуги в поліклінічних закладах, амбулаторіях країни. І на безкоштовну госпіталізацію, лікування в стаціонарних закладах. Також держава покриває сім’ям 100% вартості рецептурних ліків.

До того ж особи, визнані Героями України:

першочергово й безплатно забезпечуютьсчя ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами та допоміжними засобами реабілітації, які призначають у встановленому законодавством порядку;

не платять за виготовлення й ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів).

Соціальні гарантії

Героям України дозволяється зберегти за собою робоче місце, якщо на підприємстві розпочинаються скорочення. Також за такими особами закріплюється право на першочергове працевлаштування у зв’язку з ліквідацією підприємства.

Читайте також:

Герої України можуть отримувати щорічну оплачувану відпустку й додаткову відпустку до 3 тижнів на рік (без збереження зарплати). Брати таку відпустку можна у зручний для себе час.

До того ж можна піти на безкоштовне навчання за місцем роботи в державних навчальних закладах, приватних навчальних закладах і на курсах.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, держава забезпечує широким спектром пільг сім’ї захисників, які зникли безвісти, коли виконували обов’язки. Вони наприклад, користуються правом:

отримати 50% знижки на оплату газу, електрики, опалення, водопостачання, вивозу сміття;

на першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл, позашкільних закладів;

на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;

безплатне медичне обслуговування та лікування в закладах охорони здоров'я (у місцевих чи державних) тощо.

Законодавство визначає, що пільги поширюються на дружин (чоловіків), дітей, батьків та осіб, яких утримували зниклі безвісти військоовослужбовці.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ЗСУ можуть служити кілька членів однієї з однієї родини. Тож усі вони мають право на пільги від держави. Відомо, чи сумуються пільги на житлово-комунальні послуги для військовослужбовців, які мають статус УБД.

Як розповідали Новини.LIVE, в Україні хочуть запровадити нову виплату для військовослужбовців. Гроші отримуватимуть ті захисники, які перебувають у зоні бойових дій. Відомо, як можна буде витратити виплату.