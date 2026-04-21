Какие социальные гарантии получают Герои Украины в 2026 году: детали

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Герой Украины — высшая награда, которую присваивают гражданам за особые геройские поступки. К сожалению, в условиях полномасштабной войны с РФ, многие награждения присваивают уже посмертно. Награжденные этим знаком отличия, кроме денежных выплат, получают еще ряд льгот от государства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие медицинские и социальные гарантии положены Героям Украины и их семьям.

Медицинские гарантии

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", за семьей Героя Украины и за ним лично закрепляется право на бесплатные медицинские услуги в поликлинических учреждениях, амбулаториях страны. И на бесплатную госпитализацию, лечение в стационарных учреждениях. Также государство покрывает семьям 100% стоимости рецептурных лекарств.

К тому же люди, признанные Героями Украины:

первоочередно и бесплатно обеспечиваются лекарствами, лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами, медицинскими изделиями и вспомогательными средствами реабилитации, которые назначают в установленном законодательством порядке;

не платят за изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов).

Социальные гарантии

Героям Украины разрешается сохранить за собой рабочее место, если на предприятии начинаются сокращения. Также за такими лицами закрепляется право на первоочередное трудоустройство в связи с ликвидацией предприятия.

Читайте также:

Герои Украины могут получать ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск до 3 недель в год (без сохранения зарплаты). Брать такой отпуск можно в удобное для себя время.

К тому же можно пойти на бесплатное обучение по месту работы в государственных учебных заведениях, частных учебных заведениях и на курсах.

О чем еще стоит знать

Напомним, государство обеспечивает широким спектром льгот семьи защитников, которые пропали без вести, когда выполняли обязанности. Они например, пользуются правом:

получить 50% скидки на оплату газа, электричества, отопления, водоснабжения, вывоза мусора;

на первоочередное зачисление в детские сады, школы, внешкольные учреждения;

на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта;

бесплатное медицинское обслуживание и лечение в учреждениях здравоохранения (в местных или государственных) и так дале.

Законодательство определяет, что льготы распространяются на жен (мужей), детей, родителей и лиц, которых содержали пропавшие без вести военнослужащие.

