Подвійна пільга у 75% на оплату послуг ЖКГ: ПФУ уточнив нюанси

Подвійна пільга у 75% на оплату послуг ЖКГ: ПФУ уточнив нюанси

Дата публікації: 14 квітня 2026 08:50
Право на пільгу у 75% на оплату комунальних послуг: які є обмеження
Жінка переглядає платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни, у яких є статус учасника бойових дій, мають право на отримання від держави 75% знижки з оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКП). У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи сумується знижка у разі наявності права на допомогу в обох з подружжя.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, передають Новини.LIVE.

Чи можна отримати подвійну пільгу у 75% на комуналку

Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій та членам їхніх родин, які проживають спільно, передбачається надання 75% знижки з оплати за комунальні послуги в рамках встановлених норм споживання. Йдеться про:

  • квартплату;
  • комунальні послуги (газ, опалення, електрика, вивезення сміття, решту послуг);
  • паливо для будинків, де немає центрального опалення.

Знижку у 75% рахують на пільговика та членів родини, які мешкають спільно:

  • дружина/чоловік;
  • неповнолітні діти;
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I-II групи або особами з інвалідністю I групи;
  • непрацездатні батьки;
  • особи, які перебувають під опікою/піклуванням пільговика.

Пільги для цієї категорії громадян не прив’язані до середньомісячного сукупного доходу родини.

Проте, якщо обоє з подружжя є учасниками бойових дій, зареєстровані та проживають за однією адресою, то за таких обставин знижка на плату за житлово-комунальні послуги у подвоєному розмірі не передбачена.

Як пояснюють у ПФУ, за відповідних обставин кожному з пільговиків надається 75% знижки плати за комуналку. У разі спільного проживання знижку, як правило, не плюсують. 

"У разі проживання за однією адресою знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги в межах установлених норм на двох осіб", — йдеться у повідомленні фонду.

Як оформити пільги на комунальні послуги онлайн

Раніше пільговики мали подавати дві заяви: про взяття на облік ветерана війни та про призначення пільги на комунальні послуги. Нині можна подати одну спрощену заяву, адже дані збираються автоматично через е-інформаційну взаємодію між держреєстрами.

Зокрема, подати заяву можна дистанційно на порталі Пенсійного фонду:

  • потрібно авторизуватися;
  • знайти розділ "Комунікації з ПФУ";
  • обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
  • ознайомитися та натиснути "Продовжити";
  • обрати розділ "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом";
  • внести дані в онлайн-форму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли УБД надходять пільги на комуналку. Відповідні списки ПФУ формує щомісяця до 25 числа. Після їх затвердження кошти перераховують на картки пільговиків 5 числа наступного місяця. 

Ще Новини.LIVE писали, що цього року діють вимоги до середньомісячного розміру доходу родини, що дає право на пільгу з оплати комунальних послуг. Через це багатодітні родини та інші пільгові категорії втратили право на допомогу від держави. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
