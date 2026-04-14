Право на пільгу у 75% на оплату комунальних послуг: які є обмеження

Подвійна пільга у 75% на оплату послуг ЖКГ: ПФУ уточнив нюанси
Українські громадяни, у яких є статус учасника бойових дій, мають право на отримання від держави 75% знижки з оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКП). У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи сумується знижка у разі наявності права на допомогу в обох з подружжя.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, передають Новини.LIVE.
Чи можна отримати подвійну пільгу у 75% на комуналку
Згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасникам бойових дій та членам їхніх родин, які проживають спільно, передбачається надання 75% знижки з оплати за комунальні послуги в рамках встановлених норм споживання. Йдеться про:
- квартплату;
- комунальні послуги (газ, опалення, електрика, вивезення сміття, решту послуг);
- паливо для будинків, де немає центрального опалення.
Знижку у 75% рахують на пільговика та членів родини, які мешкають спільно:
- дружина/чоловік;
- неповнолітні діти;
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I-II групи або особами з інвалідністю I групи;
- непрацездатні батьки;
- особи, які перебувають під опікою/піклуванням пільговика.
Пільги для цієї категорії громадян не прив’язані до середньомісячного сукупного доходу родини.
Проте, якщо обоє з подружжя є учасниками бойових дій, зареєстровані та проживають за однією адресою, то за таких обставин знижка на плату за житлово-комунальні послуги у подвоєному розмірі не передбачена.
Як пояснюють у ПФУ, за відповідних обставин кожному з пільговиків надається 75% знижки плати за комуналку. У разі спільного проживання знижку, як правило, не плюсують.
"У разі проживання за однією адресою знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги в межах установлених норм на двох осіб", — йдеться у повідомленні фонду.
Як оформити пільги на комунальні послуги онлайн
Раніше пільговики мали подавати дві заяви: про взяття на облік ветерана війни та про призначення пільги на комунальні послуги. Нині можна подати одну спрощену заяву, адже дані збираються автоматично через е-інформаційну взаємодію між держреєстрами.
Зокрема, подати заяву можна дистанційно на порталі Пенсійного фонду:
- потрібно авторизуватися;
- знайти розділ "Комунікації з ПФУ";
- обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- ознайомитися та натиснути "Продовжити";
- обрати розділ "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом";
- внести дані в онлайн-форму.
