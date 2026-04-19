Соцгарантії для сімей зниклих безвісти: повний список пільг, які надає держава

В Україні сім’ям військовослужбовців, які зникли безвісти під час виконання обов’язків, належить низка пільг та соціальних гарантій. Крім того, зберігається право на отримання грошового забезпечення військовослужбовця, поки його статус не зміниться.

Про пільги, на які мають право сім’ї зниклих безвісти, розповіли фахівці сервісу правозахисту "єОпора", передають Новини.LIVE.

Які пільги передбачені для сімей зниклих безвісти

Це питання регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Згідно з цими документами, сім’я зниклого безвісти військовослужбовця отримує пакет соціальних гарантій.

Пільги на комунальні послуги:

50% знижка на оплату газу, електрики, опалення, водопостачання, вивозу сміття;

знижка на користування житлом;

знижка на паливо (для будинків, що не мають центрального опалення).

Пільги на освіту для дітей:

першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл, позашкільних закладів;

безплатне харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

державна цільова підтримка для здобуття вищої та професійно-технічної освіти (може включати повну або часткову оплату навчання).

Пільги на лікування та санаторне забезпечення:

безплатне медичне обслуговування та лікування в закладах охорони здоров'я, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів;

першочергове право на безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування.

Житлові та земельні пільги:

першочергове право на поліпшення житлових умов (у разі потреби);

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Транспортні пільги:

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;

безоплатний проїзд залізничним та автомобільним транспортом приміського сполучення.

Крім того, сім'я зберігає право на отримання грошового забезпечення військовослужбовця.

Хто з родини військового має право на пільги

Відповідно до законодавства, членами сім’ї військовослужбовця, які мають право на соціальні гарантії та пільги, вважаються:

дружина (чоловік), якщо шлюб зареєстрований офіційно;

діти — неповнолітні діти, діти з інвалідністю, а також повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, до досягнення ними 23 років;

батьки — мати та батько військовослужбовця;

особи, які перебували на утриманні — якщо є документальне підтвердження, що вони отримували від військового постійну матеріальну допомогу, яка була основним джерелом їх існування.

Право на пільги для батьків зниклих безвісти та інших членів сім'ї виникає одразу після отримання офіційного документа про зникнення.

