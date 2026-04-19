Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Військовим можуть запровадити нову виплату: на що отримуватимуть гроші

Військовим можуть запровадити нову виплату: на що отримуватимуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 14:03
Доплати військовим на відновлення організму: коли може з'явитися нова виплата
Людина з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські захисники, які боронять державу від російського вторгнення, живуть в умовах підвищених фізичних та психологічних навантажень. Зважаючи на це для військовослужбовців хочуть запровадити нову виплату. Та отримають гроші не всі військовослужбовці.

Про це йдеться у проєкті Закону про внесення зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 

Детальніше про нову надбавку для військових

У пояснювальній записці наголошується на проблемі, яка полягає у тому, що військових не забезпечують спеціалізованими харчовими продуктами та дієтичними добавками. Це покращувало б їхню фізичну витривалість, а організм людей швидше б відновлювався в жорстких умовах війни. Але захисники купують такі засоби самостійно, тобто витрачають власні гроші й ризикують власним здоров'ям, одже багато хто не розуміється на дієтичних добавках та спеціальних харчових продуктах.

Як виплачуватимуть гроші

Передбачається, що додаткові гроші надаватимуться тим військовослужбовцям, які:

  • беруть участь у бойових діях;
  • перебувають на підготовці у навчальних частинах Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань;
  • є інструкторами навчальних центрів.

Грошову надбавку нараховуватимуть раз на рік. Очікується, що розмір надбавки буде на рівні трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом станом на 1 січня відповідного року. При цьому:

  • за гроші можна буде купити лише дієтичні добавки (вітаміни, мінеральні речовини або інші речовини з поживними чи фізіологічними ефектами) та харчові продукти спеціального призначення для підтримки фізичної витривалості та відновлення організму;
  • купувати добавки можна бути лише в українських магазинах, які торгують товари з відповідними МСС-кодами;
  • які саме товари будуть доступні для купівлі — визначать органи влади.

Військові, які захочуть підтримувати свою фізичну витривалість та слідкувати за своїм організом, повинні будуть звертатися до підрозділів медичного забезпечення у своїх військових частинах.

Як повідомляли Новини.LIVE, ЗСУ у 2026 році можуть перевести на контрактну форму служби з диференційованою оплатою. Наразі Міноборони займається аудитом грошового забезпечення військових. Після цього, як очікується, відбудеться перехід на контрактру систему.

Ще Новини.LIVE розповідали про грошове забезпечення у щойно мобілізованих українців. Коли завершується перевірка у ТЦК і людина отримує висновок ВЛК, вона їде на навчання. БЗВП триває 51 день.

ЗСУ фінансова допомога грошове забезпечення
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації