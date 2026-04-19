Доплати військовим на відновлення організму: коли може з'явитися нова виплата

Українські захисники, які боронять державу від російського вторгнення, живуть в умовах підвищених фізичних та психологічних навантажень. Зважаючи на це для військовослужбовців хочуть запровадити нову виплату. Та отримають гроші не всі військовослужбовці.

Про це йдеться у проєкті Закону про внесення зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У пояснювальній записці наголошується на проблемі, яка полягає у тому, що військових не забезпечують спеціалізованими харчовими продуктами та дієтичними добавками. Це покращувало б їхню фізичну витривалість, а організм людей швидше б відновлювався в жорстких умовах війни. Але захисники купують такі засоби самостійно, тобто витрачають власні гроші й ризикують власним здоров'ям, одже багато хто не розуміється на дієтичних добавках та спеціальних харчових продуктах.

Передбачається, що додаткові гроші надаватимуться тим військовослужбовцям, які:

беруть участь у бойових діях;

перебувають на підготовці у навчальних частинах Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань;

є інструкторами навчальних центрів.

Грошову надбавку нараховуватимуть раз на рік. Очікується, що розмір надбавки буде на рівні трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом станом на 1 січня відповідного року. При цьому:

за гроші можна буде купити лише дієтичні добавки (вітаміни, мінеральні речовини або інші речовини з поживними чи фізіологічними ефектами) та харчові продукти спеціального призначення для підтримки фізичної витривалості та відновлення організму;

купувати добавки можна бути лише в українських магазинах, які торгують товари з відповідними МСС-кодами;

які саме товари будуть доступні для купівлі — визначать органи влади.

Військові, які захочуть підтримувати свою фізичну витривалість та слідкувати за своїм організом, повинні будуть звертатися до підрозділів медичного забезпечення у своїх військових частинах.

