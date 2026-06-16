Виплати військовим підвищили без додаткових грошей: де знайшли ресурси

Військові ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Підвищення виплат військовослужбовцям відбулося без додаткового фінансування з бюджету. Необхідні ресурси Міністерство оборони знайшло завдяки внутрішньому аудиту, оптимізації витрат та боротьбі з корупцією.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров для ТСН, передає Новини.LIVE.

За його словами, оборонне відомство цього року не отримувало жодних додаткових коштів, якщо порівнювати з минулим роком. Тому зміни відбувались за рахунок внутрішніх резервів.

Завдяки переходу на прозорі тендери та посиленню контролю за використанням бюджетних коштів вдалося суттєво заощадити.

"Колосальна сума була зекономлена завдяки тому, що ми почали бити корупціонерів всередині Міноборони і переводити все на тендери, на прозорі правила гри", — сказав він.

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Як приклад Федоров навів ситуацію навколо великих закупівель артилерійських боєприпасів.

"Завдяки тому, що ми запустили тендер на артилерію калібру 155 мм, зекономили від 16% до 20% на закупівлях. Одна з компаній знизила ціну на кожному снаряді на тисячу доларів", — повідомив очільник міністерства.

Окремо він звернув увагу на темпи закупівлі безпілотників для української армії.

"За останні чотири-п'ять місяців ми законтрактували дронів набагато більше, ніж за увесь минулий рік. І це ми ще не отримали європейський кредит та додаткові кошти", — підкреслив Федоров.

За словами керівника відомства, саме розумний підхід до витрат та боротьба з корупцією дозволяють запускати нові ініціативи для військових навіть без збільшення фінансування.

Раніше Новини.LIVE розповідали про додаткові виплати військовим. Захисникам передбачена винагорода за знищену або захоплену техніку ворога. Розмір доплат залежить від виду цілі та може сягати понад 240 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, які виплати та гарантії передбачені для військових. Захисники та їхні родини можуть користуватися житловими пільгами та кредитними послабленнями. Держава передбачає компенсації, знижки та допомогу з придбанням житла. Окремі правила діють для ветеранів і сімей загиблих воїнів.