Грошове забезпечення військових: в яких числах мають прийти "бойові" у червні

Військовослужбовець на бойовому завданні, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур отримують від держави грошове забезпечення, до складу якого входять посадові оклади, різноманітні надбавки, премії та додаткові виплати за участь у бойових діях. Перерахування коштів, як правило, відбувається у кілька етапів залежно від виду виплати.

Новини.LIVE розповідають, коли військовим мають прийти гроші у червні.

Коли військовим надходить грошове забезпечення

Згідно з роз’ясненнями Міністерства оборони України, нарахування грошового забезпечення здійснюється за попередній місяць і має бути виплачене не пізніше 20 числа поточного місяця. Таким чином, суми, нараховані за травень, військовослужбовці повинні отримати до 20 червня.

Водночас строки виплат можуть залежати від того, коли фінансування надходить безпосередньо на рахунки військових частин. Якщо кошти від держави надійшли із запізненням, командування має здійснити перерахування особовому складу не пізніше трьох днів після їх отримання.

На практиці основна частина грошового забезпечення у вигляді окладів часто надходить до середини місяця. Додаткові виплати, зокрема премії та винагороди за виконання бойових завдань, зазвичай перераховують після 20 числа за попередній розрахунковий період.

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Через що можуть затримувати премії та бойові виплати

Затримки з виплатою премій або бойових винагород не виключені, хоча найчастіше такі ситуації виникають на початку календарного року. Причиною можуть бути особливості бюджетного процесу, погодження фінансування та інші адміністративні процедури.

Додатковим фактором є щорічне оновлення документації у військових частинах. На початку року відбувається актуалізація особових справ військовослужбовців та підготовка нових фінансових розрахунків, що іноді впливає на швидкість проходження платежів.

Також виплати можуть затримуватися через несвоєчасне оформлення або передачу документів між підрозділами, технічні проблеми під час проведення банківських операцій чи помилки у фінансових заявках, які потребують додаткового уточнення та перевірки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть отримати компенсацію військові, яким затримали виплати після поранення. Закон дозволяє вимагати відшкодування, якщо виникла заборгованість. Проте це правило діє не в усіх випадках.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовцям хочуть підвищити виплати до 460 000 грн. Йдеться про захисників, які перебувають на передовій. Уряд шукає фінансові можливості для цієї реформи.