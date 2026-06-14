Грошова винагорода в ЗСУ: скільки доплачують за знищення техніки ворога у 2026 році

Військовий на завданні, гроші в кишені форми. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Грошове забезпечення військовослужбовця в Україні формується з посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу років, премії та "бойових". Проте захисники можуть отримувати також винагороду за знищену чи захоплену техніку ворога.

Новини.LIVE розповідають, які доплати за знищення кораблів, літаків та іншої техніки росіян передбачені станом на червень 2026 році.

Скільки доплачують за знищення техніки ворога

Розмір винагороди та підстави для її виплати регулюються Порядком, затвердженим наказом Міністерства оборони України №340 від 18 вересня 2020 року. Залежно від виду техніки, військовослужбовці можуть отримати виплати в розмірі від 12 180 до 243 600 гривень.

Найбільша доплата передбачена за знищені (захоплені) кораблі ворога:

1 рангу — 243 600 грн;

2 рангу — 182 700 грн;

3 рангу — 121 800 грн;

4 рангу — 97 440 грн.

За іншу техніку бійцям нараховують такі доплати:

Читайте також:

бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації), зенітно-ракетний комплекс — 121 800 грн;

реактивна система залпового вогню — 60 900 грн;

тактично-ракетний комплекс, військовий літак — 54 810 грн;

танк, наземна артилерія (самохідна), бойовий вертоліт — 48 720 грн;

наземна артилерія (інша), військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс — 42 630 грн;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина — 42 630 грн;

інший літальний апарат (об’єкт), оснащений засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотний) — 36 540 грн;

переносний зенітний ракетний комплекс — 30 450 грн;

судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн — 30 450 грн;

судно військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно — 24 360 грн;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), малогабаритне судно бойового (розвідувального) призначення, військовий тягач, військові інженерні машини: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод — 12 180 грн.

Як отримати доплату за знищену техніку

Рішення про визнання техніки знищеною або захопленою ухвалюють на підставі щонайменше трьох підтвердних документів. Серед них можуть бути записи в журналі бойових дій, рапорт командира підрозділу з детальним описом обставин знищення чи захоплення техніки, доповіді суміжних або розвідувальних підрозділів, матеріали фото- і відеофіксації чи дані технічних засобів розвідки. Для захопленої техніки також враховується акт оприбуткування трофейного майна.

Усі документи разом із бойовим донесенням передаються до відповідного органу військового управління для розгляду. Після підтвердження факту знищення або захоплення техніки додаткова винагорода розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у виконанні завдання. Розмір виплат визначає командир з урахуванням особистого внеску кожного бійця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть підвищити виплати військовим, які перебувають на фронті, до 460 000 гривень на місяць. Водночас позику від Європейського Союзу не можна використати на фінансування ЗСУ. Тож українській владі потрібно шукати інші шляхи.

Також Новини.LIVE писали, що деяким військовослужбовцям роками недоплачували грошове забезпечення. Така ситуація виникла через помилки у розрахунках. Захисникам рекомендують звертатися до суду.