Выплаты военным увеличили без дополнительных средств: где нашли ресурсы

Военные ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Повышение выплат военнослужащим произошло без дополнительного финансирования из бюджета. Необходимые ресурсы Министерство обороны нашло благодаря внутреннему аудиту, оптимизации расходов и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров для ТСН, передает Новини.LIVE.

По его словам, в этом году оборонное ведомство не получало никаких дополнительных средств по сравнению с прошлым годом. Поэтому изменения происходили за счет внутренних резервов.

Благодаря переходу на прозрачные тендеры и усилению контроля за использованием бюджетных средств удалось существенно сэкономить.

"Колоссальная сумма была сэкономлена благодаря тому, что мы начали бороться с коррупционерами внутри Минобороны и переводить всё на тендеры, на прозрачные правила игры", — сказал он.

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В качестве примера Федоров привел ситуацию вокруг крупных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Благодаря тому, что мы запустили тендер на артиллерию калибра 155 мм, сэкономили от 16% до 20% на закупках. Одна из компаний снизила цену на каждый снаряд на тысячу долларов", — сообщил глава министерства.

Отдельно он обратил внимание на темпы закупок беспилотников для украинской армии.

"За последние четыре-пять месяцев мы заключили контракты на поставку дронов гораздо больше, чем за весь прошлый год. И это при том, что мы еще не получили европейский кредит и дополнительные средства", — подчеркнул Федоров.

По словам главы ведомства, именно разумный подход к расходам и борьба с коррупцией позволяют запускать новые инициативы для военных даже без увеличения финансирования.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о дополнительных выплатах военным. Защитникам предусмотрено вознаграждение за уничтоженную или захваченную технику врага. Размер доплат зависит от вида цели и может достигать более 240 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты и гарантии предусмотрены для военных. Защитники и их семьи могут пользоваться жилищными льготами и кредитными льготами. Государство предусматривает компенсации, скидки и помощь в приобретении жилья. Отдельные правила действуют для ветеранов и семей погибших воинов.