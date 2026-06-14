Пільги та бонуси для військових в Україні: повний список соцгарантій, які доступні у 2026 році

Військовослужбовці ЗСУ, посвідчення УБД, гроші. Фото: Міноборони, УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці та їхні родини можуть розраховувати на низку пільг та державних гарантій у сфері житлового забезпечення та виконання кредитних зобов’язань. Відповідні механізми підтримки передбачені законодавством і поширюються як на чинних військових, так і на окремі категорії ветеранів та родин загиблих захисників.

Про те, які пільги доступні захисникам у 2026 році, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Які житлові гарантії передбачені для військових

Держава забезпечує військовослужбовців житлом у різних формах — від передачі нерухомості у власність до виплати компенсацій за оренду або надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Безплатне житло або компенсація його вартості

Право на отримання житла у власність за рахунок держави мають військовослужбовці з вислугою від 20 років. Також така можливість передбачена для осіб, звільнених із військової служби через стан здоров’я, досягнення граничного віку або скорочення штатів.

Як альтернативу житлу військовий може отримати грошову компенсацію за належні йому квадратні метри. Скористатися цією гарантією можна лише один раз протягом служби.

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Військовослужбовцям контрактної служби держава має надавати службові квартири або інше житло для проживання. Якщо такого житлового фонду немає, військова частина повинна компенсувати витрати на оренду житла за бажанням військового.

Ця норма не поширюється на строковиків та окремі категорії мобілізованих.

Збереження житлових прав під час служби

Громадяни, які були призвані або вступили на військову службу, не втрачають права користування житлом, яким володіли або користувалися до початку служби. Закон гарантує збереження за ними відповідних житлових прав на весь період виконання військового обов’язку.

Знижка на оплату комунальних послуг

Для окремих категорій військових та їхніх родин передбачено компенсацію частини витрат на житлово-комунальні послуги. Зокрема, 50-відсоткову знижку можуть отримати військовослужбовці, особи з інвалідністю внаслідок проходження служби, а також члени сімей загиблих чи зниклих безвісти захисників.

Пільга поширюється як на оплату комунальних послуг, так і на витрати, пов’язані з управлінням багатоквартирними будинками.

У 2026 році право на таку підтримку залежить від рівня доходів сім’ї.

Середньомісячний дохід у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати показник, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Право на земельну ділянку

Військовослужбовці та члени сімей загиблих захисників можуть претендувати на отримання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків.

Місцеві органи влади зобов’язані в межах своїх повноважень сприяти виділенню землі та надавати допомогу в будівництві житла військовим, родинам загиблих або зниклих безвісти воїнів, а також особам, які стали людьми з інвалідністю внаслідок проходження військової служби.

Які кредитні пільги діють для захисників

Під час особливого періоду законодавство передбачає спеціальні умови виконання фінансових зобов’язань для військовослужбовців.

Для мобілізованих громадян, резервістів, військових, які беруть безпосередню участь у заходах із відсічі російської агресії, а також для їхніх чоловіків або дружин діють окремі кредитні послаблення.

Зокрема, на період дії таких гарантій банки та інші кредитори не мають права нараховувати проценти за користування кредитними коштами, а також застосовувати штрафи чи пеню за прострочення платежів.

Водночас ці правила не стосуються позик, оформлених на придбання житла, об’єктів незавершеного будівництва чи транспортних засобів.

Не поширюється пільга і на кредити для встановлення сонячних або вітрових електростанцій, якщо компенсація відсотків за ними здійснюється за рахунок держави.

Іпотечна підтримка та пільгові кредити

Військовослужбовці, які не були забезпечені житлом від держави, можуть отримати довгостроковий кредит на будівництво або придбання житла строком до 20 років. У таких випадках погашення основної суми боргу та відсотків може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Окремі заохочення передбачені для тих, хто підписує перший контракт на проходження військової служби. Вони можуть отримати компенсацію половини першого внеску за іпотекою відповідно до програм, що реалізуються через Українську фінансову житлову компанію.

Крім того, після першого року служби таким військовим виплачують додатково 100 тисяч гривень, а після другого року — ще 100 тисяч гривень. Зазначені виплати та компенсації надаються одноразово.

Хто має право на позачергове отримання житла

Перевагу під час забезпечення житлом мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих військовослужбовців. Для цих категорій діє механізм позачергового надання житла відповідно до порядку, затвердженого урядом.

Також для військових, які укладають контракт, передбачено одноразову державну підтримку у вигляді сертифіката на придбання транспортного засобу вартістю 150 тисяч гривень. Отримати його можна протягом трьох місяців після підписання контракту.

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