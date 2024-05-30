Тарифи на воду — хто платитиме на 50% більше за воду з 1 червня

Зростання тарифів влітку — хто платитиме за воду на 50% більше
Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про нові тарифи для десятків водоканалів з 1 червня 2024 року. Зокрема, суттєво зросте ціна для непобутових споживачів у Києві.
Про обґрунтування ухвалення рішення йдеться у матеріалах НКРЕКП , пише "Канал 24".
Як зміняться тарифи для Київводоканалу з 1 червня
Згідно з рішенням Нацкомісії, зростуть ціни в ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 25,32 грн до 39,06 грн за 1 куб. м. води (без ПДВ). Зміни будуть такі:
- ціни для централізованого водопостачання: для споживачів, які є суб'єктами господарювання, — з 5,51 грн до 9,66 грн за 1 куб. м. (без ПДВ); споживачів, які не є суб'єктами господарювання — з 13,47 грн до 21,42 грн 1 куб. м. (без ПДВ);
- вартість для централізованого водовідведення: для споживачів, які є суб'єктами господарювання, — з 4,43 грн до 6,79 грн за 1 куб. м. (без ПДВ); споживачів, які не є суб'єктами господарювання — з 11,85 грн до 17,64 грн за 1 куб. м. (без ПДВ).
Які будуть ціни для населення влітку
Водночас, для побутових споживачів нічого не зміниться. Тарифи для населення діятимуть такі, які були встановлені на 24 лютого 2022 року. А саме:
- для централізованого водопостачання — 13,47 гривні за 1 куб. м. (без ПДВ);
- для централізованого водовідведення — 11,85 грн 1 куб. м. (без ПДВ).
Що вплинуло на підвищення тарифів
У матеріалах обґрунтування ухвалення рішення НКРЕКП, де переглянуто тарифи для ще 34 ліцензіатів, вказано, що спонукали до підвищення тарифів такі фактори:
- скорочення обсягів реалізації, що враховані у чинних тарифах;
- зростання витрат на електроенергію, збільшення вартості електрики;
- підвищення витрат на оплату праці робітників;
- зміни витрат, що пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачає законодавство;
- збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали;
- збільшення планової суми прибутку для погашення основної суми кредитів відповідно до проєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури".
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Держінспекції енергонагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.
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