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Зростання тарифів влітку — хто платитиме за воду на 50% більше

30 травня 2024 07:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на воду — хто платитиме на 50% більше за воду з 1 червня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про нові тарифи для десятків водоканалів з 1 червня 2024 року. Зокрема, суттєво зросте ціна для непобутових споживачів у Києві.

Про обґрунтування ухвалення рішення йдеться у матеріалах НКРЕКП ​​​​​​, пише "Канал 24".

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Як зміняться тарифи для Київводоканалу з 1 червня

Згідно з рішенням Нацкомісії, зростуть ціни в ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 25,32 грн до 39,06 грн за 1 куб. м. води (без ПДВ). Зміни будуть такі:

  • ціни для централізованого водопостачання: для споживачів, які є суб'єктами господарювання, — з 5,51 грн до 9,66 грн за 1 куб. м. (без ПДВ); споживачів, які не є суб'єктами господарювання — з 13,47 грн до 21,42 грн 1 куб. м. (без ПДВ);
  • вартість для централізованого водовідведення: для споживачів, які є суб'єктами господарювання, — з 4,43 грн до 6,79 грн за 1 куб. м. (без ПДВ); споживачів, які не є суб'єктами господарювання — з 11,85 грн до 17,64 грн за 1 куб. м. (без ПДВ).

Які будуть ціни для населення влітку

Водночас, для побутових споживачів нічого не зміниться. Тарифи для населення діятимуть такі, які були встановлені на 24 лютого 2022 року. А саме:

  • для централізованого водопостачання — 13,47 гривні за 1 куб. м. (без ПДВ);
  • для централізованого водовідведення — 11,85 грн 1 куб. м. (без ПДВ).

Що вплинуло на підвищення тарифів

У матеріалах обґрунтування ухвалення рішення НКРЕКП, де переглянуто тарифи для ще 34 ліцензіатів, вказано, що спонукали до підвищення тарифів такі фактори:

  • скорочення обсягів реалізації, що враховані у чинних тарифах;
  • зростання витрат на електроенергію, збільшення вартості електрики;
  • підвищення витрат на оплату праці робітників;
  • зміни витрат, що пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачає законодавство;
  • збільшення витрат на паливно-мастильні матеріали;
  • збільшення планової суми прибутку для погашення основної суми кредитів відповідно до проєкту Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Держінспекції енергонагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.

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тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
водопостачання
вода
ціни

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