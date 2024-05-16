Розрахунок за послуги ЖКГ — як безпечно уникнути боргової ями

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни продовжують накопичувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, чим наражають себе на загрозу відключення послуги. Експерти розповіли, як безпечно позбутися боргової ями за п'ять років.

Про це повідомила юристка Анастасія Шаховець.

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За словами правозахисниці, розрахуватися з боргами за житлово-комунальні послуги можна завдяки реструктуризації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, усім підприємствам, що надають комунальні послуги, керуючим організаціям та ОСББ повернули право нараховувати штрафні санкції у вигляді пені на заборговану суму. Відповідне нарахування здійснюватиметься відповідно до умов укладених договорів та норм законодавства.

За законом, у разі невчасної оплати комунальних послуг споживач мусить сплатити пеню, розмір якої обмежений. Вона не може перевищувати 0,01% суми заборгованості за кожен день протермінування платежу, а загальна сума нарахованої та сплаченої пені не може бути вищою за саму заборгованість.

Водночас реструктуризація боргів за комунпослуги дозволить поетапно погашати накопичену заборгованість упродовж певного періоду. Завдяки їй суму можна розбити на рівні частини та сплачувати поступово, забезпечуючи своєчасну оплату поточних рахунків за послугу.

Юристка зазначає, що закон дозволяє громадянам реструктуризувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, зокрема, природний газ та електроенергію на термін до 60 місяців, тобто на п'ять років. Якщо цього терміну недостатньо для повного погашення боргу, угоду про реструктуризацію можуть продовжити до повної оплати.

Важлива умова — загальна сума щомісячних платежів за реструктуризованою заборгованістю та поточними рахунками не може перевищувати 25% загального доходу родини. Для пенсіонерів та соціально вразливих верств населення — 20% від розміру доходу.

Укладання угоди про реструктуризацію боргів щодо комунальних послуг є важливим та потребує індивідуального підходу до кожного споживача. Тобто угоди укладаються окремо з тими компаніями, яким винна людина. Якщо споживач проживає у багатоквартирному будинку, то процес розрахунків за комунпослуги можуть організувати через керування будинком чи об'єднання співвласників.

Повернення покарання боржників

Цього року скасували заборону на припинення надання комунальних послуг споживачам у разі неоплати чи неповної оплати. Повернули можливість нарахування та стягнення штрафів та пені за заборгованість за послуги ЖКГ.

Зокрема, перед компанією Yasno громадяни мають протерміновану заборгованість у Дніпропетровській області та Києві на понад 1,2 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній інспекції енергетичного нагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.

Ми також писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.