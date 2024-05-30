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Рост тарифов летом — кто будет платить за воду на 50% больше

30 мая 2024 07:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на воду — кто будет платить на 50% больше воды с 1 июня
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) приняла решение о новых тарифах для десятков водоканалов с 1 июня 2024 года. В частности, существенно увеличится цена для небытовых потребителей в Киеве.

Об этом говорится в материалах НКРЭКУ обоснования принятия решения, пишет "Канал 24".

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Как изменятся тарифы для Киевводоканала с 1 июня

Согласно решению Нацкомиссии, вырастут цены в ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 до 39,06 грн за 1 куб. м. воды (без НДС). Изменения будут следующие:

  • цены для централизованного водоснабжения: для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования, — с 5,51 грн до 9,66 грн за 1 куб. м. (без НДС); потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования — с 13,47 грн до 21,42 грн 1 куб. м. (без НДС);
  • стоимость для централизованного водоотведения: для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования, — с 4,43 грн до 6,79 грн за 1 куб. м. (без НДС); потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования — с 11,85 грн до 17,64 грн за 1 куб. м. (без НДС).

Какие будут цены для населения летом

В то же время, для бытовых потребителей ничего не изменится. Тарифы для населения будут действовать, установленные на 24 февраля 2022 года. А именно:

  • для централизованного водоснабжения — 13,47 гривны за 1 куб. м. (без НДС);
  • для централизованного водоотведения — 11,85 грн 1 куб. м. (без НДС).

Что повлияло на повышение тарифов

В материалах обоснования принятия решения НКРЭКУ, где пересмотрены тарифы еще для 34 лицензиатов, указано, что побудили к повышению тарифов следующие факторы:

  • сокращение объемов реализации, которые учтены в действующих тарифах;
  • рост затрат на электроэнергию; увеличение стоимости электричества;
  • повышение затрат на оплату труда работников;
  • изменения в расходах, связанных с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, что предусматривает законодательство;
  • увеличение расходов на горюче-смазочные материалы;
  • увеличение плановой суммы прибыли для погашения основной суммы кредитов в соответствии с проектом Международного банка реконструкции и развития "Второй проект развития городской инфраструктуры".

Что еще стоит знать

Напомним, в Госинспекции энергонадзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже в мирное время. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

Также мы писали, что граждане продолжают накапливать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чем подвергают себя угрозе отключения услуги. Эксперты рассказали, как безопасно избавиться от долговой ямы за пять лет.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
водоснабжение
вода
цены

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