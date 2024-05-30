Тарифы на воду — кто будет платить на 50% больше воды с 1 июня

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) приняла решение о новых тарифах для десятков водоканалов с 1 июня 2024 года. В частности, существенно увеличится цена для небытовых потребителей в Киеве.

Об этом говорится в материалах НКРЭКУ обоснования принятия решения, пишет "Канал 24".

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Согласно решению Нацкомиссии, вырастут цены в ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 до 39,06 грн за 1 куб. м. воды (без НДС). Изменения будут следующие:

цены для централизованного водоснабжения: для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования, — с 5,51 грн до 9,66 грн за 1 куб. м. (без НДС); потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования — с 13,47 грн до 21,42 грн 1 куб. м. (без НДС);

стоимость для централизованного водоотведения: для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования, — с 4,43 грн до 6,79 грн за 1 куб. м. (без НДС); потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования — с 11,85 грн до 17,64 грн за 1 куб. м. (без НДС).

Какие будут цены для населения летом

В то же время, для бытовых потребителей ничего не изменится. Тарифы для населения будут действовать, установленные на 24 февраля 2022 года. А именно:

для централизованного водоснабжения — 13,47 гривны за 1 куб. м. (без НДС);

для централизованного водоотведения — 11,85 грн 1 куб. м. (без НДС).

Что повлияло на повышение тарифов

В материалах обоснования принятия решения НКРЭКУ, где пересмотрены тарифы еще для 34 лицензиатов, указано, что побудили к повышению тарифов следующие факторы:

сокращение объемов реализации, которые учтены в действующих тарифах;

рост затрат на электроэнергию; увеличение стоимости электричества;

повышение затрат на оплату труда работников;

изменения в расходах, связанных с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, что предусматривает законодательство;

увеличение расходов на горюче-смазочные материалы;

увеличение плановой суммы прибыли для погашения основной суммы кредитов в соответствии с проектом Международного банка реконструкции и развития "Второй проект развития городской инфраструктуры".

Что еще стоит знать

Напомним, в Госинспекции энергонадзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже в мирное время. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

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