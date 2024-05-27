Тарифи на електрику, газ та воду — як зміняться ціни з 1 червня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Очікується підвищення вартості електричної енергії.

Про те, які будуть ціни на електрику, газ та воду, йдеться в матеріалах уряду, НКРЕКП та НАК "Нафтогаз України".

Читайте також:

Подорожчання електроенергії з 1 червня

В уряді очікують, що задля належної підготовки об'єктів енергетики до нового опалювального сезону у червні необхідно підвищити ціни на електрику.

У Міністерстві енергетики заявили, що зараз активно готуються та розраховують ресурси, на які ми можна буде покладатися у підготовці до нового сезону.

Відомо, що встановити новий тариф на електрику планують диференційованим, залежно від споживання. Остаточне рішення стане відомо протягом цього тижня, тобто до кінця весни.

"Ми зараз розглядаємо цей диференційований підхід... Буде диференціація залежно від обсягу споживання електроенергії", — повідомили у відомстві.

У профільному комітеті Верховної Ради та в Міненергетики припускали, що ціна може підвищитися або до 4 грн/кВт, або до 5,2 грн/кВт.

У Центрі Разумкова заявили, що підвищення ціни буде незначним — до 3,50 грн/кВт.

Зараз українці платять за електроенергію 2,64 грн/кВт-год. Таку ціну встановили з 1 червня 2023 року.

Тариф на природний газ з 1 червня

З 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на рівні 7,96 грн/куб. м. Тарифи на газ у решти постачальників будуть у рамках від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

У квітні газопостачальна компанія Нафтогаз продовжила дію тарифу "Фіксований" ще на рік через дію мораторію на підвищення цін. Період дії такого тарифу — з 1 травня до 30 квітня 2025 року включно.

Вартість водопостачання з 1 червня

У невеликих містах навесні послуга з водопостачання подорожчала. Влада на місцях має право на власний розсуд встановлювати вартість цієї послуги. Через це у деяких містах ціни зросли до 40%.

Для великих міст Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. У квітні планували підвищити тарифи для постачальників холодної води у Києві та інших містах, однак рішення відклали.

За проєктом Нацкомісії, підвищення тарифів на воду планували у два етапи — з 1 квітня та 1 липня. У Києві з квітня — з 30,38 до 40,77 грн за куб.м. Тобто підвищення мало становити 34%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Також ми писали, що за умови ринкових цін для побутових споживачів електроенергія коштувала б 8 грн/кВт. Однак новий тариф буде менший.