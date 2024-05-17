Податки в Україні — влада готує масштабні зміни на найближчі роки

Підрахунки на калькуляторі. Фото: pexels

Депутати Верховної Ради мають розглянути законопроєкт №1125 щодо підвищення акцизного податку на пальне. Документ внесе зміни до Податкового кодексу з метою наближення законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС).

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Підвищення податку на пальне

Проєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року. Так, документ пропонує такі ставки акцизного податку на пальне в Україні з 2028 року:

на бензин — 359 євро за тис. літрів;

на дизпальне — 330 євро за тис. літрів;

на автогаз — 277 євро за тис. літрів.

Зокрема, на різні бензини ставки акцизу зміняться так:

друге півріччя 2024 року – до 242,60 євро/1 тис. л;

з 2025-го — до 271,70 євро/1 тис. л;

з 2026-го — до 300,80 євро/1 тис. л;

з 2027-го — до 329,90 євро/1 тис. л;

з 2028-го — до 359 євро/1 тис. л.

Зміни для дизельного пального:

з другої половини 2024 року – до євро 177,60/1 тис. л;

з 2025-го — до 215,70 євро/1 тис. л;

з 2026-го — до 253,80 євро/1 тис. л;

з 2027-го — до 291,90 євро/1 тис. л;

з 2028-го — до 330 євро/1 тис. л.

На скраплений газ (пропан/суміш пропану з бутаном):

з другої половини 2024 року — до 165 євро тис. л;

з 2025-го — до 193 євро за 1 тис. л;

з 2026-го — до 221 євро за тис. л;

з 2027-го — до 249 євро за 1 тис. л;

з 2028-го — до 277 євро за 1 тис. л.

Як зазначають юристи порталу "Адвокат права", у разі затвердження відповідних змін, це неминуче вдарить по бізнесу та, відповідно, гаманцях простих громадян.

"Якщо підвищується податок, то ціни для пересічних громадян зростуть також", — коментують ініціативу фахівці.

Як відомо, 1 липня минулого року влада повернула податки на пальне на довоєнний рівень:

ПДВ — до 20%;

акциз на бензин — до 213 євро;

на дизпальне — до 139 євро за 1 тис. л;

акциз на автогаз становить 52 євро за 1 тис. л.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

Також ми писали, що пенсіонери, які продовжують працювати, також мають сплачувати податки та збори. Відомо, які особливості стягнень для цієї категорії громадян та розміри ставок у 2024 році.