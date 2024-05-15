Акциз на пальне зросте — які загрожують наслідки для економіки

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В Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

Про це розповів голова Асоціації Руслан Соболь, пише видання РБК-Україна.

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Загрози від підвищення акцизу на пальне

За словами експерта, план з підвищення акцизу на пальне матиме негативну ланцюгову реакцію.

Так, ініціатива Кабінету міністрів здатна спровокувати хвилю закриття бізнесів та підвищити рівень безробіття в країні, несприятливо вплинути на ціни. Всі негативні прояви новації ляжуть на плечі простого населення.

"Наслідки підвищення акцизу дуже прості. Бізнес не може дотувати виробництво продукції чи послуг. Тому зрештою, як і завжди, за ці підвищення заплатимо ми з вами — як кінцеві споживачі, як громадяни. Ми маємо усвідомити, що все, що відбувається, це не десь там для бізнесу чи для військових. Це для нас, громадян. Ми з вами просто заплатимо трошки більше. Трошки гірше будемо жити. Трошки тугіше підтягнемо пояски", — розповів керівник Асоціації власників малого та середнього бізнесу.

У підсумку підвищення вдарить по бізнесу, оскільки під час воєнного стану працювати доволі складно і без збільшення податків. Є загроза, що деякі компанії будуть змушені згорнути бізнес.

"Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці та підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути", — наголосив Руслан Соболь.

Ініціатива щодо підвищення акцизів

Раніше Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Таке рішення пояснили необхідністю виконання директиви 2003/96/ЄС. А саме — статті 353 Угоди про асоціацію і додатка XXVIII до глави 4 "Оподаткування" розділу V "Економічне і галузеве співробітництво". У підсумку документ наблизить ставки акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Проєкт закону пропонує встановити такі ставки акцизного податку:

для бензину — 359 євро за 1 тис. л;

для газойлю (дизельне пальне) — 330 євро за 1 тис. л;

для скрапленого газу — 277 євро за 1 тис. літрів.

Законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні влада може підвищити розміри основних податків. Над відповідними змінами працюють у Міністерстві фінансів, які невдовзі передадуть на розгляд до парламенту.

Також ми писали, що Кабінет міністрів звільнив частину громадян від вимоги орендної плати за державне чи комунальне майно. Згідно з ухваленою постановою, такі правила діятимуть у період воєнного стану.