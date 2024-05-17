Налоги в Украине — власть готовит масштабные изменения на ближайшие годы

Подсчеты на калькуляторе. Фото: pexels

Депутаты Верховной Рады должны рассмотреть законопроект №1125 о повышении акцизного налога на топливо. Документ внесет изменения в Налоговый кодекс с целью приближения законодательства к нормам Европейского Союза (ЕС).

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Повышение налога на топливо

Проект предусматривает график ежегодного увеличения таких ставок с июля 2024 по декабрь 2027 года. Так, документ предлагает следующие ставки акцизного налога на топливо в Украине с 2028 года:

на бензин — 359 евро за тыс. литров;

на дизтопливо — 330 евро за тыс. литров;

на автогаз — 277 евро за тыс. литров.

В частности, на разные бензины ставки акциза изменятся так:

второе полугодие 2024 года — до 242,60 евро/1 тыс. л;

с 2025-го — до 271,70 евро/1 тыс. л;

с 2026-го — до 300,80 евро/1 тыс. л;

с 2027-го — до 329,90 евро/1 тыс. л;

с 2028-го — до 359 евро/1 тыс. л.

Изменения для дизельного горючего:

со второй половины 2024 года — до евро 177,60/1 тыс. л;

с 2025-го — до 215,70 евро/1 тыс. л;

с 2026-го — до 253,80 евро/1 тыс. л;

с 2027-го — до 291,90 евро/1 тыс. л;

с 2028-го — до 330 евро/1 тыс. л.

На сжиженный газ (пропан/смесь пропана с бутаном):

со второй половины 2024 года — до 165 евро тыс. л;

с 2025-го — до 193 евро за 1 тыс. л;

с 2026-го — до 221 евро за тыс. л;

с 2027-го — до 249 евро за 1 тыс. л;

с 2028-го — до 277 евро за 1 тыс. л.

Как отмечают юристы портала "Адвокат права", в случае утверждения соответствующих изменений — это неизбежно ударит по бизнесу и, соответственно, кошелькам простых граждан.

"Если повышается налог, то цены для рядовых граждан поднимутся также", — комментируют инициативу специалисты.

Как известно, 1 июля прошлого года власти вернули налоги на горючее на довоенный уровень:

НДС — до 20%;

акциз на бензин — до 213 евро;

на дизтопливо — до 139 евро за 1 тыс. л;

акциз на автогаз составляет 52 евро за 1 тыс. л.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.

Также мы писали, что пенсионеры, которые продолжают работать, должны платить налоги и сборы. Известно, какие особенности взысканий этой категории граждан и размеры ставок в 2024 году.