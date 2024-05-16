Податки для активних пенсіонерів — які суми стягують у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: UNIAN

Українські пенсіонери, які продовжують працювати, також мають сплачувати податки та збори. Відомо, які особливості стягнень для цієї категорії громадян та розміри ставок у 2024 році.

Про це повідомляє видання "Новини Pro".

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Податки для працюючих пенсіонерів у 2024 році

За українським законодавством, з громадян літнього віку, які вирішили продовжити працювати на заслуженому відпочинку, також стягують податки та збори.

Правила податкового навантаження на працюючих пенсіонерів не відрізняються від інших категорій працівників. Йдеться про такі податки та збори:

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

Військовий збір.

Цього року ставки податків, що вираховуються із розміру заробітної плати активних пенсіонерів, не змінились. Розміри наступні:

ЄСВ — на рівні 22% від мінімальної зарплати. Внесок необхідний для майбутніх пенсійних виплат, допомоги по безробіттю та інші соцгарантії.

ПДФО дорівнює 18%. Податок вважається головним джерелом наповнення бюджетів.

Військовий збір становить 1,5% з доходу. Його запровадили спеціально для фінансування потреб армії і є тимчасовим.

Які податки не стягують з пенсіонерів

Громадянам із пенсією за віком держава гарантує пільги на земельний податок, якщо домоволодіння підпадають під певні вимоги. Звільнені від оподаткування такі типи та розміри земельних ділянок:

ділянка до 0,01 га — під забудову для гаражів;

ділянка до 0,10 га — для дачного будівництва;

ділянка до 0,12 га — для садівництва;

ділянка до 0,25 га — під будівництво житлових будинків та господарських споруд у сільській місцевості;

ділянка до 0,10 га — під забудову в містах;

ділянка до 0,15 га — для забудови у селищах;

ділянка до 2 га — для особистої сільськогосподарської діяльності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

Також ми писали, що в Україні влада може підвищити розміри основних податків. Над відповідними змінами працюють у Міністерстві фінансів, які невдовзі передадуть на розгляд до парламенту.