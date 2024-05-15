Податки в Україні — влада для багатьох громадян готує зміни

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада може підвищити розміри основних податків. Над відповідними змінами працюють у Міністерстві фінансів, які невдовзі передадуть на розгляд до парламенту.

Про те, який саме податків торкнуться зміни, пише Oboz.ua.

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Детальніше про нові ставки податків

Видання, посилаючись на високопоставленого співрозмовника, зазначає, що зміни торкнуться військового збору. Зараз в країні для громадян діють такі ставки:

18% — податок на доходи (ПДФО);

1,5% — військовий збір.

В уряді пропонують підвищити розмір військового збору кількаразово, до 5%, адже він піде на оборонну сферу.

"Військовий збір буде підвищено до 5%. Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоби всі зібрані кошти йшли на оборону, а не в місцеві бюджети", — повідомило джерело.

У такому разі, якщо зараз громадяни платять із доходу в 10 тисяч гривень 1, 95 тис. гривень податку, то після оновлень — 2,3 тис. гривень. А сумарно оподаткування доходів (ПДФО та військовий збір) становитиме 23%.

"Не стоїть питання, популярний чи непопулярний це крок. Це необхідно робити, щоби захистити державу", — наголошують ініціатори змін.

Нині в країні діє податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Поки що невідомо, скільки саме не вистачатиме коштів у державному бюджеті на оборону. Гроші братимуть з підвищення податків. Ймовірно, йдеться про нестачу 400 млрд гривень.

"Підвищення ПДВ на 2% може збільшити бюджет України приблизно на 70 млрд грн. Якщо ж ПДВ зросте на 3%, то бюджет може отримати більш ніж 100 млрд грн", — зазначає видання

Скасування частини податків під час війни

Водночас під час воєнного стану частина громадян може не сплачувати деякі податки. За даними Державної податкової служби, тимчасове звільнення від оподаткування передбачене для фізичних осіб-підприємців, яких було мобілізовано. Їм дозволено не платити:

податок на доходи фізосіб (ПДФО);

єдиний податок;

єдиний соціальний внесок.

Також уряд днями ухвалив рішення про заборону на стягнення податку на землю та нерухомість з 1 квітня по 30 червня 2024 року у Харківській області з:

фізосіб;

юридичних осіб;

підприємців.

Платникам єдиного податку четвертої групи надали стовідсоткове зниження податкових зобов’язань.

Тепер ставки податку наступні:

земельний податок на ділянки фізосіб та юросіб — 0% від нормативної грошової оцінки;

нерухоме майно (якщо не ділянка землі, що перебуває у власності юросіб) — 0%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив частину громадян від вимоги орендної плати за державне чи комунальне майно. Згідно з ухваленою постановою, такі правила діятимуть у період воєнного стану.

Також ми писали, що у 2024 році власникам житлової нерухомості необхідно сплатити податок за звітний попередній рік, якщо площа житла більша за встановлені ліміти. На це відводиться 60 днів з часу вручення відповідного повідомлення, а в разі несплати — загрожує штраф.