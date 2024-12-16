Ціна за 1 г золота в Україні станом на 16 грудня 2024 року

Злиток золота в руці. Фото: investopedia.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — метал, який віками захоплював людство своєю красою та стійкістю. Воно служило мірилом багатства, основою для торгівлі та натхненням для майстрів мистецтва. Сьогодні золото залишається невід'ємною частиною світової економіки та культури, зберігаючи своє значення у різних сферах — від фінансів до технологій.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Цей дорогоцінний метал зустрічається не тільки на нашій планеті. Сліди золота виявлені на Місяці та Марсі, а також у метеоритах, які іноді досягають поверхні Землі.

У Стародавньому Китаї золото застосовувалося у текстильному виробництві. Для створення одягу знаті та імператорів у тканини впліталися золоті нитки, надаючи нарядам розкішного блиску.

Цей метал знаходить застосування у медицині, де золото використовують для лікування низки захворювань. Наприклад, препарати на основі золота застосовуються при ревматоїдному артриті завдяки їхнім протизапальним властивостям.

Цей метал можна розкатати в ультратонкі листи. Вони знаходять застосування в електроніці, нанотехнологіях та інших високотехнологічних галузях.

У деяких культурах золото використовується для прикраси страв. В Індії та країнах Близького Сходу їстівні золоті листи та порошок додають у десерти та напої як символ багатства та процвітання.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 588,93 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 578,16 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 553,04 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 183,16 грн/грам.

375 проба: 1 332,39 грн/грам.

500 проба: 1 776,52 грн/грам.

583 проба: 2 071,42 грн/грам.

585 проба: 2 078,53 грн/грам.

750 проба: 2 664,78 грн/грам.

900 проба: 3 197,74 грн/грам.

916 проба: 3 254,58 грн/грам.

958 проба: 3 403,81 грн/грам.

999 проба: 3 549,49 грн/грам.

999,9 проба: 3 552,68 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 150 грн/грам.

375 проба: 1 306,31 грн/грам.

500 проба: 1 772,60 грн/грам.

583 проба: 2 250,16 грн/грам.

585 проба: 2 254,16 грн/грам.

750 проба: 2 839,33 грн/грам.

900 проба: 3 472,00 грн/грам.

916 проба: 3 451,60 грн/грам.

958 проба: 3 695,00 грн/грам.

999 проба: 3 750,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Також ми проаналізували ціни на латунь. Цьому сплаву продовжують знаходити нові застосування завдяки його унікальним властивостям та технологічним інноваціям. Тому за латунь платять непогані гроші на пунктах приймання вторсировини.

Крім латуні популярним металом для ресайклінгу є й алюміній. Ціни на металобрухт алюмінію трохи менші, але все одно значно вищі, ніж на сталь та чавун.