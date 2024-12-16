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Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

16 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 16 декабря 2024 года
Слиток золота в руке. Фото: investopedia.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Золото — металл, который веками восхищал человечество своей красотой и стойкостью. Оно служило мерилом богатства, основой для торговли и вдохновением для мастеров искусства. Сегодня золото остается неотъемлемой частью мировой экономики и культуры, сохраняя свое значение в разных областях — от финансов до технологий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Этот драгметалл встречается не только на нашей планете. Следы золота обнаружены на Луне и Марсе, а также в метеоритах, иногда достигающих поверхности Земли.

В старом Китае золото применялось в текстильном производстве. Для создания одежды знати и императоров в ткани вплетались золотые нити, придавая нарядам роскошный блеск.

Этот металл находит применение в медицине, где золото используется для лечения ряда заболеваний. К примеру, препараты на основе золота применяются при ревматоидном артрите благодаря их противовоспалительным свойствам.

Этот металл можно раскатать в ультратонкие листы. Они находят применение в электронике, нанотехнологиях и других высокотехнологичных отраслях.

В некоторых культурах золото используется для украшения блюд. В Индии и странах Ближнего Востока золотые листья и порошок добавляют в десерты и напитки как символ богатства и процветания.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 588,93 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 578,16 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 553,04 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 183,16 грн/грамм.

375 проба: 1 332,39 грн/грамм.

500 проба: 1 776,52 грн/грамм.

583 проба: 2 071,42 грн/грамм.

585 проба: 2 078,53 грн/грамм.

750 проба: 2 664,78 грн/грамм.

900 проба: 3 197,74 грн/грамм.

916 проба: 3 254,58 грн/грамм.

958 проба: 3 403,81 грн/грамм.

999 проба: 3 549,49 грн/грамм.

999,9 проба: 3 552,68 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 150 грн/грамм.

375 проба: 1 306,31 грн/грамм.

500 проба: 1 772,60 грн/грамм.

583 проба: 2 250,16 грн/грамм.

585 проба: 2 254,16 грн/грамм.

750 проба: 2 839,33 грн/грамм.

900 проба: 3 472,00 грн/грамм.

916 проба: 3 451,60 грн/грамм.

958 проба: 3 695,00 грн/грамм.

999 проба: 3 750,00 грн/грамм.

Что еще следует знать украинцам

Также мы проанализировали цены на латунь. Этому сплаву продолжают находить новые применения благодаря его уникальным свойствам и технологическим инновациям. Поэтому за латунь платят неплохие деньги на пунктах приема вторсырья.

Помимо латуни популярным металлом для ресайклинга есть и алюминий. Цены на металлолом алюминия немного меньше, но все равно значительно выше, чем на сталь и чугун.

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